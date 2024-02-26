Україна готує два плани подальшого ведення війни

Як наголосив Зеленський, якщо Україна отримає допомогу від США, то Сирський зможе почати відтісняти Росію

Плани України передбачають як надання допомоги від США, так і війну без неї

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський працює над розробкою двох планів подальшої війни проти Росії: один із них – на випадок, якщо допомоги від США не буде. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю CNN.

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За словами глави України, якщо наша країна отримає допомогу від США, то Сирський зможе почати відтісняти Росію, а якщо ж ні – доведеться зосередитися лише на обороні.

«Люди будуть готові, але боєприпаси не будуть готові, бригади не будуть готові... не тільки до нашого контрнаступу, вони не будуть готові до оборони, до того, щоб залишатися сильними. Це буде дуже важко», – сказав Зеленський.

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Президент також повідомив, що розмовляв зі спікером Палати представників Майком Джонсоном щодо пакета допомоги – і почувається оптимістично. Той, за словами глави української держави, сказав, що зробить усе, щоб підтримати Україну. Зеленський зазначив, що Джонсон розуміє, наскільки «героїчні наші люди, наші солдати і цивільні».

«Якщо вони передумають, це буде великою проблемою для нас», – заявив президент.

Нагадаємо, Україна має план на 2024 рік. Він не розголошується публічно, але має дати результат.

До слова, Росія готувала вторгнення в Україну ще з 2006 року, а у 2014 році вона почала реалізовувати в Україні доктрину прихованої війни.

Як повідомлялося, Німеччина вперше з часів холодної війни розробить комплексний план оборони. Це відбувається на фоні вторгнення Росії в Україну.