Вибухи в Росії та перші результати України на Олімпіаді: головне за ніч

Українські спортсмени у перший день змагань у Парижі показали змішані результати

Стрільчиня Олена Костевич встановила рекорд України за кількістю виступів на літніх Олімпіадах

У ніч на 28 липня в Одесі працювало ППО. Росію атакували безпілотниками. Українська збірна показала свої перші результати на Олімпіаді в Парижі «Главком» зібрав головні новини ночі, щоб ви були в курсі подій.

Українські спортсмени стартували на Олімпіаді-2024: перші результати змагань

Перший медальний день Олімпіади-2024 у Парижі приніс Україні як тріумфи, так і розчарування. Українські спортсмени продемонстрували силу духу та жагу до перемоги, залишивши свій слід в історії спорту.

Адміністрація Байдена засуджує ракетний обстріл стадіону в Ізраї

Адміністрація президента США рішуче засудила вчорашній ракетний обстріл стадіону в районі Мадждал-Шамс на Голанських висотах, внаслідок якого загинули 11 людей та десятки отримали поранення. Білий дім назвав цей акт «жахливим» та підтвердив непохитну підтримку Ізраїлю у боротьбі з тероризмом.

Росія заявляє про масовану атаку дронів на Курську область

У ніч проти 28 липня Курська область Росії зазнала атаки безпілотників, що спричинило вибухи та пожежі у кількох районах. За інформацією губернатора Олексія Смірнова та РосЗМІ, один з об'єктів, що загорівся, нафтобаза в селі Польова. Місцеві жителі повідомили про кілька потужних вибухів та характерний звук прольоту БПЛА.

Троє російських спортсменів, які підтримували війну в Україні, їдуть на Олімпіаду – Politico

Троє російських спортсменів, які публічно підтримували агресію РФ в Україні, планують взяти участь в Олімпійських іграх у Парижі, порушуючи правила МОК щодо нейтралітету. Згідно з правилами Міжнародного олімпійського комітету, російські та білоруські спортсмени можуть брати участь у змаганнях лише за умови, що вони не висловлюють активної підтримки війні та не мають зв'язків зі збройними силами чи органами національної безпеки своїх країн.