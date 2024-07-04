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У Дніпрі зросла кількість загиблих та поранених після атаки РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Дніпрі зросла кількість загиблих та поранених після атаки РФ
Росіяни атакували Дніпро ракетами та «Шахедами»
фото: Telegram/Сергій Лисак

За попередньою інформацією, внаслідок атаки РФ загинуло шестеро людей та 55 отримали поранення

Російські загарбники 3 липня атакували Дніпро ракетами та «Шахедами». Станом на ранок 4 липня кількість загиблих зросла до шести, постраждали 55 людей. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

«На жаль, від отриманих тяжких травм внаслідок вчорашньої ворожої атаки на Дніпро у лікарні померла жінка. Кількість загиблих зросла до шести», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Дніпрі вранці, 3 липня, пролунала серія вибухів. Росіяни атакували місто ракетами та «Шахедами». Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки постраждали 47 людей, п'ятеро загинули.

Як повідомляло «Суспільне», внаслідок ракетно-дронової атаки пошкоджено торговий центр у Дніпрі. Крім того, біля одного із медзакладів Дніпра пожежа. В одному з приміщень видно задимлення. Серед постраждалих – 14-річна дівчинка

Раніше стало відомо, що уранці 3 липня 2024 року противник завдав удару трьома крилатими ракетами наземного базування «Іскандер-К», чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59 та п’ятьма ударними БпЛА типу «Shahed». Основною ціллю удару окупантів стала Дніпропетровщина.

Також Зеленський відреагував на удар окупантів по Дніпру. Він зазначив, що російський терор можуть зупинити тільки дві речі – сучасні системи ППО та далекобійність нашої зброї.

Зазначимо, в Дніпрі 4 липня оголошено днем жалоби з метою вшанування пам'яті жертв унаслідок останніх ракетних обстрілів РФ.

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Теги: війна Дніпро Офіс президента обстріл окупанти

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