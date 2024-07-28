Троє російських спортсменів, які підтримували війну в Україні, їдуть на Олімпіаду – Politico

Тенісистки Олена Весніна та Діана Шнайдер, а також велогонщиця Альона Іванченко будуть брати участь в Олімпіаді-2024

Троє російських спортсменів, які публічно підтримували агресію РФ в Україні, планують взяти участь в Олімпійських іграх у Парижі, порушуючи правила МОК щодо нейтралітету. Про це повідомляє Politico.

Згідно з правилами Міжнародного олімпійського комітету, російські та білоруські спортсмени можуть брати участь у змаганнях лише за умови, що вони не висловлюють активної підтримки війні та не мають зв'язків зі збройними силами чи органами національної безпеки своїх країн.

Тенісистки Олена Весніна та Діана Шнайдер, а також велогонщиця Альона Іванченко, яким дозволено змагатися в Парижі, ставили лайки та репостили публікації, що пропагували повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Україна також протестує проти участі батутистки Анжели Бладцевої через її відео в соціальних мережах, де вона змагається перед проросійською символікою. Крім того, Шаміль Тарпіщев, головний тенісист Росії, який активно підтримував мобілізацію спортсменів для боротьби проти України, також має намір відвідати Ігри.

Розслідування Global Rights Compliance виявило, що 33 з 57 російських і білоруських спортсменів, яким дозволено брати участь в Олімпіаді, насправді підтримували війну в Україні.

Деякі російські борці та дзюдоїсти, які підтримували війну в соціальних мережах, отримали дозвіл на участь, але згодом відмовилися. Один веслувальник заявив російському телеканалу«Матч», що Кремль компенсує спортсменам неучасть в Олімпіаді.

Російська пропагандистська машина також критикує своїх спортсменів, які вирішили брати участь в Олімпіаді під нейтральним прапором. Ірина Вінер, президент Федерації художньої гімнастики Росії, назвала їх «зрадниками» й «безпритульними» в інтерв'ю РІА Новини.