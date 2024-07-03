У Дніпрі оголошено траур за загиблими внаслідок атаки РФ

На цей час відомо про чотирьох загиблих та 27-х постраждалих

Завтра, 4 липня, в Дніпрі оголошено днем жалоби з метою вшанування пам'яті жертв унаслідок останніх ракетних обстрілів РФ. Про це повідомив мер міста Борис Філатов.

На будівлях Дніпровської міськради та інших комунальних закладів міста приспустять прапори. Підприємствам рекомендується долучитися до вшанування пам’яті жертв трагедії.

У Дніпрі оголошено день трауру фото: Telegram/Борис Філатов

Зазначимо 20 квітня, оголосили днем трауру для вшанування пам’яті жертв російських ударів 19 квітня по Дніпру та області.

Нагадаємо, у Дніпрі сьогодні вранці, 3 липня, пролунала серія вибухів. Росіяни атакували місто ракетами та «Шахедами».

Як повідомляло «Суспільне», внаслідок ракетно-дронової атаки пошкоджено торговий центр у Дніпрі. Крім того, біля одного із медзакладів Дніпра пожежа. В одному з приміщень видно задимлення.

Згодом стало відомо, що внаслідок удару троє людей загинули та 18 постраждали. Серед них – 14-річна дівчинка

До слова, якщо Росія спробує розширити нинішній фронт, то Україні дозволять вести вогонь на більшу відстань.

Раніше стало відомо, що уранці 3 липня 2024 року противник завдав удару трьома крилатими ракетами наземного базування «Іскандер-К», чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59 та п’ятьма ударними БпЛА типу «Shahed». Основною ціллю удару окупантів стала Дніпропетровщина.