Українські спортсмени стартували на Олімпіаді-2024: перші результати змагань

Українські спортсмени у перший день змагань у Парижі показали змішані результати

Перший медальний день Олімпіади-2024 у Парижі приніс Україні як тріумфи, так і розчарування. Українські спортсмени продемонстрували силу духу та жагу до перемоги, залишивши свій слід в історії спорту.

Стрільчиня Олена Костевич встановила рекорд України за кількістю виступів на літніх Олімпіадах. Також українські гімнасти достроково вийшли у фінал командного батборства на Олімпіаді-2024. Після двох ротаційних кваліфікацій команда України займає четверте місце з результатом 253, 893 бали, що гарантує їй місце у фіналі. Це вже четверта поспіль Олімпіада, на якій українські гімнасти змагаються за медалі в командному багатоборстві.

У стрибках у воду з 3-метрового трампліна дует Анна Письменська та Вікторія Кесар посіли сьоме місце. У велоспорті Юлія Бірюкова фінішувала 27-го після падіння на дистанції. Дзюдоїст Дільшот Халматов розпочав з перемоги, але в 1/8 фіналу поступився срібному призеру Олімпіади-2016 Єлдосу Сметову з Казахстану.

У фехтуванні на шпагах Джоан-Фейбі Бежура вибула у першому раунді, а Олена Кривицька дійшла до чвертьфіналу, де програла представникам Гонконгу. Влада Харькова на старті турніру впевнено перемогла американку Маргариту Гуцці Вінченті – 15:6. В 1/8 фіналу українка розібралася з японкою Міхо Йошимурою – 15:10. В 1/14 фіналу Владу зупинила француженка Оріан Майо – 10:15.

Павло Коростильов та Віктор Банькін не змогли подолати відбірковий турнір у фінал. Обидва українці набрали по 576 очок і посіли 11-12 місця, тоді як треба було увійти до топ-8.

У веслуванні жіноча парна четверка пройшла у фінал, показавши другий результат у кваліфікації. Футболісти олімпійської збірної України здобули драматичну перемогу над Марокко з рахунком 2: 1 завдяки голу на останніх хвилинах матчу.

Нагадаємо, що на Олімпійських іграх українська збірна з футболу здобула вольову перемогу над Марокко з рахунком 2:1.

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Також, в Парижі завершилася дуже насичена ранкова програма змагань першого дня, окрасою якої стала першість з академічного веслування. На Олімпіаді наша країна виступатиме у двох дисциплінах - жіночій четвірці парній та чоловічій двійці парній легкої ваги.

Раніше повідомлялося, у яких дисциплінах братимуть участь сьогодні українські спортсмени у перший змагальний день Олімпійських Ігор-2024.

До слова, Україна буде представлена на Олімпіаді практично в усіх видах спорту, крім ігрових. Водночас збірна з футболу вперше за час незалежності виступить на Іграх.