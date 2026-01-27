Від Ющенка – до Зеленського: як влада обіцяла створити музей художника Марчука і що з проєктом тепер

Держава хоче переобладнати будівлю колишнього американського посольства під музей

Понад 20 років українська влада обіцяє створити музей імені Івана Марчука – видатного митця, який увійшов до рейтингу «100 геніїв сучасності» британської газети The Daily Telegraph. Однак процес зайшов у глухий кут. Про це йдеться у публікації «Главкома «На руїнах Музею Івана Марчука. Що обіцяла українська влада і куди зникли гроші?».

Уперше про музей на честь Івана Марчука заговорив президент Віктор Ющенко. Навесні 2005-го тодішній глава держави розпорядився створити багатофункціональний культурний центр. Місце для майбутньої мистецької будівлі обрали на столичному Андріївському узвозі (трохи нижче будівлі Міністерства закордонних справ). Там навіть було закладено символічну капсулу. Проте цей задум так і не реалізувався.

11 червня 2021 року (після 85-річчя художника) очільник держави Володимир Зеленський видав указ «Про створення музейно-культурного центру сучасного мистецтва Івана Марчука». Держава знайшла підходящий об’єкт під музей – будівлю на вулиці Володимира Винниченка, 10. Тут раніше розміщувалося американське посольство, яке згодом з’їхало у власну розкішну нову споруду на вулиці Сікорського.

«Будівля дуже стара, але простора. Американці не робили капітальний ремонт, оскільки власником на той час було Державне управління справами. Тож стан будинку бажав бути кращим», – зазначив «Главкому» заступник міністра культури у 2015-2024 роках Ростислав Карандєєв.

Художнику Марчуку запропонована будівля сподобалася. Каже, що це центральна частина столиці, поряд сквер. «Створили комісію архітекторів, щоб підготувати будинок під нову функцію. Приміщення тут достатньо. Я встиг ознайомитися з проєктом музею. Проте почалася повномасштабна війна у лютому 2022 року і все завмерло», – констатує митець.

«Главком» звернувся із запитами до державних інституцій і поцікавився, у якому стані нині створення музею імені Івана Марчука.

За інформацією Мінкульту, обстежено будівлю на Винниченка, 10 і складено технічний звіт, а також оцінено її технічний стан. Крім того, змінено цільове призначення ділянки, на якій стоїть нерухомість, зарезервована під музей Марчука: раніше це були землі для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів, тепер – землі для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування.

До цих змін ділянка площею 0,35 га перебувала у користуванні державного підприємства «Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв».

З травня 2025 року будинок на вулиці Володимира Винниченка, 10 перебуває під цілодобовою охороною. Вартість цієї послуги Національному художньому музею обійдеться у 616 тис. грн (до кінця року).

Відповідь Міністерства фінансів щодо реконструкції будівлі під майбутній музей Івана Марчука була такою: у червні 2021 року експрем’єр Денис Шмигаль доручив Мінфіну та Мінкульту віднайти кошти у держбюджеті на вказаний мистецький об’єкт. Проте у травні 2022 року президент видав указ, яким вилучив згадку про фінансування відновлюваних робіт будівлі на вулиці Володимира Винниченка, 10.

У бесіді з «Главкомом» художник Іван Марчук зізнався: вже не вірить, що за його життя держава відкриє музей його імені. «Музей – це, як марево, міраж, фата моргана», – наголосив митець.

Варто додати: доробок Івана Марчука, якому цього року виповниться 90 років, налічує понад 5 тис. творів; він провів понад 150 персональних і близько 50 колективних виставок. Середня ціна полотна – $5-10 тис. Влітку 2024 року картину Івана Марчука «Зійшов місяць над Дніпром» було продано за рекордні для творів цього художника $300 тис. на аукціоні Goldens у Києві. У 2022 році інша картина Марчука «Сад спокуси» реалізована за $120 тис. на благодійному аукціоні.