Привласнення творів Івана Марчука. Поліція Києва розпочала розслідування

Ростислав Вонс
Колекція народного художника Івана Марчука налічує понад 5 тис. картин
фото: BBC

Досудове розслідування проводить Шевченківське управління поліції

Після скандального розслідування «Главкома» про заволодіння авторськими правами на зображення картин легендарного художника Івана Марчука столичні правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрінформ».

Під час засідання Тернопільського міськрайонного суду стало відомо про відкладення розгляду справи, яке надійшло у суд від відповідача Сергія Павленка.

«Клопотання обґрунтоване тим, що на підставі заяви позивача (Івана Марчука – ред.) Шевченківським управлінням поліції ГУ Національної поліції в місті Києві відкрито кримінальне провадження за фактом заволодіння групою осіб, які діяли умисно за попередньої змови шляхом зловживання довірою, виключними майновими авторськими правами на твори образотворчого мистецтва, що належать позивачу в цій справі», – озвучив клопотання суддя Тарас Якімець.

До клопотання про відкладення розгляду справи Павленко додав повістку, за якою йому необхідно з'явитися 6 січня о 10:00 до поліції для вчинення певних слідчих дій. Взявши до уваги клопотання, суддя відклав розгляд справи. Наступне судове засідання відбудеться 16 січня.

За даними джерел «Главкома» у правоохоронних колах, кримінальне провадження за зверненням художника Івана Марчука відкрито у середині грудня 2025 року за фактом шахрайства (ч. 5 статті 190 Кримінального кодексу).

Як відомо, колекція народного художника Івана Марчука налічує понад 5 тис. картин. Середня ціна полотна – $5-10 тис. Влітку 2024 року картину Івана Марчука «Зійшов місяць над Дніпром» було продано за рекордні для творів митця $300 тис. на аукціоні Goldens у Києві. У 2022 році інша картина Марчука «Сад спокуси» реалізовано за $120 тис. на благодійному аукціоні.

Нагадаємо, художник та лауреат відзнаки «Національна легенда України» Іван Марчук заявив про спробу захоплення прав на використання зображень його картин. Як з’ясував «Главком», судова тяганина, що розпочалася у Тернопільському суді, стосується сенсаційного спору: кому належить право розпоряджатися зображеннями картин української легенди? Позивачем у справі є живописець, відповідачами – четверо осіб. При цьому за межами судового процесу залишилася людина, чия роль виявилися визначальною.

Скандальна детективна історія розпочалася 12 травня 2020 року, коли Марчук відзначав 84-річчя. Славетного художника, як і зазвичай, вітали різні люди. Серед них був і колишній народний депутат, ексрадник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та земляк митця Михайло Апостол.

У розпорядженні «Главкома» опинилася копія документа, йдеться про ліцензійний (авторський) договір із підписами п’яти людей: Івана Марчука, Сергія Павленка, Михайла Синиці, Ігоря Апостола (син екснардепа) та Тамари Стрипко.

Підписавши договір, художник надав вищеназваним чотирьом особам виключну ліцензію на використання авторських прав на зображення всіх своїх картин терміном на 100 років, за це митець нібито отримав 10 тис. грн (або $360 за курсом 2020 року) винагороди. Нові ліцензіати  «потурбувалися» і про художника, передбачивши для нього у договорі 5% роялті від надходжень за ліцензійні права. Однак ніхто ніколи ніяких коштів за цим договором не передавав Марчуку.

До слова, судовий спір, ініційований художником, триває вже понад п’ять місяців. За цей час один із відповідачів заявив відвід головуючому судді за те, що той систематично відмовляє у задоволенні його клопотань. Наприклад, він наполягав, що служитель Феміди пропустив стадію розгляду з укладення мирової угоди. Однак, це не так.

За даними джерел «Главкома», суддя Тернопільського міськрайонного суду Тарас Якімець в судовому засіданні запитував, чи сторони бажають примиритися, на що адвокат Марчука повідомила суд: примирення між сторонами неможливе.

