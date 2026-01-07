Головна Одеса Новини
На війні загинув боєць РДК Тимофій Ануфрієв, син відомого одеського художника

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Тимофій Ануфрієв народився в Москві, виріс в Одесі, мав російське громадянство
На момент повномасштабного вторгнення Росії в Україну Тимофій навчався на першому курсі університету в Санкт-Петербурзі

В Україні загинув боєць Російського добровольчого корпусу Тимофій Ануфрієв на позивний Еней, син одеського художника-концептуаліста Сергія Ануфрієва. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресцентр РДК.

Тимофій Ануфрієв народився в Москві, виріс в Одесі, мав російське громадянство та раніше навчався на філософському факультеті в Санкт-Петербурзі.

За даними РДК, він покинув Росію через незгоду з війною та вступив до Корпусу, де служив штурмовиком і брав участь у бойових операціях.

Тимофій Ануфрієв був нагороджений медаллю «За сприяння воєнній розвідці України».

За словами побратимів загиблого, Еней був освіченою, відкритою та доброю людиною, прагнув приносити користь Корпусу не лише в бою, а й поза ним.

На момент повномасштабного вторгнення Росії в Україну Тимофій навчався на першому курсі університету в Санкт-Петербурзі, де вивчав філософію та планував стати публічним філософом. Після початку повномасштабної війни Ануфрієв виїхав до Сербії, а згодом приєднався до РДК і приїхав в Україну. Пояснюючи своє рішення піти на фронт, він говорив, що війна – це один зі станів, який чоловік має пережити, аби стати особистістю.

«Йому було огидно те, що багато хто з його оточення в РФ робив вигляд, ніби нічого не відбувається. Тому він ухвалив рішення спочатку виїхати з Росії, а потім вступити до Російського добровольчого корпусу», – розповіли в РДК.

У формуванні також зазначили, що весь свій бойовий шлях Еней пройшов штурмовиком – на найнебезпечнішій роботі на війні.

«Він брав участь у багатьох операціях Корпусу: штурмував, зачищав, брав у полон. Жив і пішов, як справжній лицар і поет, у променях вогняної слави!», – додали в РДК.

Також Тимофій Ануфрієв був нагороджений медаллю «За сприяння воєнній розвідці України».

Батько Тимофія – художник-концептуаліст Сергій Ануфрієв, проживає в Одесі. У березні 2025 року 21-річний Тимофій Ануфрієв став героєм відео видання The Insider.  

Російський добровольчий корпус (РДК) – це воєнне формування громадян Росії, які воюють на боці України в російсько-українській війні, що складається з ультраправих націоналістів і підпорядковується ГУР МО України. Вони відомі диверсійно-розвідувальними операціями на території РФ, зокрема в Бєлгородській і Курській областях. У Росії РДК визнаний терористичною організацією.

Нагадаємо, 1 січня 2026 року на Південному напрямку внаслідок атаки ворожого безпілотника загинула військовослужбовиця Української добровольчої армії (УДА) Лана Чорногорська, відома за позивним Саті. До повномасштабного вторгнення Лана була активною учасницею культурного життя Харкова, працювала журналісткою у незалежному медіа «Люк», займалася мистецтвом та активізмом. Хоча народилася вона в Запоріжжі, а навчалася у Дніпрі, саме Харків вона називала своїм домом і «своїм містом».

