Відключення світла 4 грудня 2025 року: графіки

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Відключення світла 4 грудня 2025 року: графіки
колаж: glavcom.ua

Графіки погодинних відключень світла діятимуть з 00:00 до 23:59 – обсягом від 0,5 до 3 черг

Завтра, 4 грудня, у всіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. Причина запровадження обмежень – наслідки сьогоднішньої та попередніх масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

Графіки погодинних відключень світла діятимуть з 00:00 до 23:59 – обсягом від 0,5 до 3 черг. Графіки обмеження потужності з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів

«Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!», – йдеться у повідомленні.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Теги: відключення світла Укренерго енергетика

