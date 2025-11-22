Головна Гроші Економіка
Заборгованість перед «Укренерго» зросла на 15% від початку року

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Заборгованість перед «Укренерго» зросла на 15% від початку року
Борги балансуючого ринку наблизилися до 40 млрд грн
фото: depositphotos.com

Заборгованість перед «Укренерго» стрімко зростає

Борги перед НЕК «Укренерго» на балансуючому ринку продовжують зростати та вже майже досягли 40 мільярдів гривень. Станом на 10 листопада 2025 року заборгованість складає 39,9 млрд грн, що на 15% більше, ніж на початку року. Про це свідчать дані системного оператора.

Водночас зросли і борги самої НЕК «Укренерго» перед учасниками балансуючого ринку – на 10%, до 18,5 млрд грн. Таким чином, на цьому сегменті ринку і надалі зберігається тенденція до поступового нарощування заборгованості.

Раніше галузеві експерти неодноразово попереджали, що зростання боргів на балансуючому ринку створює ризики для фінансової стабільності енергосистеми та ускладнює можливість залучення інвестицій у нові генеруючі потужності.

