Попри заяву Зеленського, аудиту таких держкомпаній з наглядовими радами як «Укрзалізниця» та «Укрпошта», так і не розпочато

Державна аудиторська служба вже розпочала процедуру аудиту у 60 державних підприємствах

15 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив про те, що Кабінет міністрів розпочав перевірку всіх державних підприємств, анонсуючи, що його підсумки скерують до правоохоронних та антикорупційних органів. Такі рішення стало відповіддю влади на енергетичний корупційний скандал, спровокований матеріалами операції НАБУ «Мідас». Серед іншого цей скандал призвів до термінового розпуску наглядової ради «Енергоатома». Водночас аудит принаймні ще двох державних компаній, де також працюють наглядові ради, наділені широкими повноваженнями, так і не було розпочато.

Загалом, у межах реформи корпоратизації наглядові ради в Україні керують такими великими стратегічними компаніями, як «Енергоатом», «Укроборонпром», «Укрзалізниця», «Укренерго» та «Нафтогаз».

Про старт аудиту в усіх компаніях енергетичного сектору, зокрема «Укренерго» та «Енергоатом», стало відомо одразу. Відповідні доручення уряду дійсно отримала Державна аудиторська служба, яка зрештою розпочала процедуру аудиту у 60 державних підприємствах.

Дещо пізніше, а саме 22 листопада, Кабмін розпочав аудит і оновлення наглядової ради «Української оборонної промисловості».

«Даємо старт аудиту АТ «Українська оборонна промисловість», у тому числі його дочірніх компаній, а також Агенції оборонних закупівель і Державного оператора тилу. Будемо регулярно звітувати щодо проміжних результатів перевірки», – повідомила Юлія Свириденко за підсумками засідання уряду.

Водночас ще дві компанії, які так само є державними, стратегічними та керованими наглядовими радами, мова про «Укрзалізницю» і «Укрпошту», залишаються поки що поза увагою уряду і аудиторів відповідно.

«Ми нічого не чули ані про аудит «Укрпошти», ані про аудит «Укрзалізниці», – каже народний депутат, член транспортного комітету Микола Величкович.

«Зауважу про високооплачувані наглядові ради. У четвер у нас очікувалося засідання комітету, на яке були запрошені керівництво правління «Укрзалізниці», наглядова рада «Укрзалізниці», де ми мали заслухати низку питань, які стосуються функціонування підприємства, проте засідання було скасоване. Воно переноситься на той тиждень, коли буде наступне пленарне засідання. А ми хочемо заслухати питання, пов'язані з функціонуванням «Укрзалізниці». Однозначно, і питання стосовно аудиту дуже важливе, зважаючи на те, що мало бути дофінансування «Укрзалізниці» ще у 2025 році на суму 16 млрд грн. Ще хочемо почути, за які кошти будуть фінансувати 3 тис. кілометрів на кожного громадянина України.

Щодо «Укрпошти» теж багато проблем. Ми на нашому комітеті транспорту та інфраструктури ставили питання керівнику «Укрпошти» Ігорю Смілянському. І про заробітні плати (члени наглядової ради держкомпаній отримують дуже високі заробітні плати – у кілька сотень тисяч гривень на місяць, – ред.), які є в нього та членів наглядової ради, та він повідомити відмовився», – розповів депутат.

Нагадаємо, що наглядові ради державних компаній в Україні складаються з міжнародних представників (як правило, іноземців) та представників держави. Ці ради наділені дуже широкими керівними повноваженнями: вони затверджують фінплани, обирають голів правління компаній, мають низку контрольних функцій.

Саме тому, після вибуху корупційного скандалу «Мідас», наглядова рада «Енергоатома» була терміново розпущена за рішенням уряду. А один із членів наглядової ради, Тимофій Милованов, подав у відставку, не чекаючи розпуску.

Корупційні схеми, викриті НАБУ на прикладі «Енергоатому», фактично продемонстрували чи то бездіяльність наглядових рад, чи то їхню безконтрольність з боку державних та інших контролюючих органів.

Окрім цього, така ситуація викликала обурливу реакцію парламентарів, які зажадали запровадження робочих інструментів моніторингу роботи наглядових рад. На що віцепрем’єр Тарас Качка, відповідаючи на запитання депутатів у парламенті під час години запитань до Уряду, погодився: такі механізми дійсно потрібні.

Нагадаємо, голова наглядової ради «Укроборонпрому» Давід Ломджарія паралельно є членом наглядової ради «Укрзалізниці», у той час як ексчлен наглядової ради «Енергоатома» Тимофій Милованов є також членом наглядової ради «Укроборонпрому». А окремі члени наглядової, як-от Олександр Камишин чи Сергій Лещенко (в «Укрзалізниці» – ред.), утримують ці посади фактично по два терміни поспіль.