Росія атакувала об'єкти енергетичної інфраструктури

Енергетики розпочнуть відновлювальні роботи, щойно це дозволить безпекова ситуація

Вночі 25 листопада російська окупаційна армія в черговий раз вдарила ракетами та безпілотниками по об'єктах енергетичної інфраструктури. Про це пише «Главком» із посиланням на Міненерго.

За повідомленням Міненерго, ворог завдав комбінованої атаки на українські об'єкти енергетичної інфраструктури.

Зазначається, що енергетики розпочнуть оцінку наслідків та відновлювальні роботи, щойно це дозволить безпекова ситуація.

Як відомо, вночі 25 листопада ворог здійснив чергову цинічну атаку на столицю. У Києві зафіксовані влучання та значні пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури.

Загалом внаслідок атаки постраждало 4 особи, які самостійно звернулися по медичну допомогу, а 9 людей було врятовано співробітниками ДСНС. У Печерському районі зафіксовано влучання у 22-поверховий житловий будинок на рівні 4-5 поверхів, що спричинило руйнування конструкцій на 4-му, 5-му та 7-му поверхах. Пожежу на 5-му поверсі було ліквідовано.

Повідомлялося, що у ніч на 19 листопада РФ атакувала Харків безпілотниками. Про це повідомили мер міста Ігор Терехов, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Терехов написав, що попередньо, одне з влучань у багатоповерхівку у Слобідському районі. На місці вирує пожежа. Крім того, є попередня інформація про влучання біля одного з медичних закладів міста, пошкоджені самої будівлі та автомобілів. Ймовірно, поранено лікаря.

Також у ніч на 18 листопада Росія вдарила безпілотниками по Дніпру. Голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко написав, що через атаку безпілотниками виникли пожежі у Дніпрі та районі.

Крім того, вночі 17 листопада російська терористична армія вдарила ракетами по центру міста Балаклія. Про це повідомляє начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов.

За інформацією Карабанова, влучання сталося поряд з багатоквартирними будинками. Внаслідок ракетного удару загинули три людини. Ще 10 осіб зазнали поранень, серед них – діти 2011, 2007 та 2010 року народження.