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Росіяни розстріляли пораненого беззбройного українського воїна

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Росіяни розстріляли пораненого беззбройного українського воїна
Росіяни розстріляли військового після короткого допиту
фото: скріншот із відео

Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на інцидент

 

Росіяни розстріляли беззбройного українського воїна. Про це повідомив Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він додав, що вбитий військовий, імовірно, був поранений.

«Вони зафіксували це на відео, яке шириться у мережі. Щодо цього випадку направляю лист до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН. Це порушення Женевських конвенцій, міжнародного гуманітарного права, законів і звичаї ведення війни», – ідеться у дописі Лубінця.

На кадрах, що ширяться у мережі, росіяни підходять до українського військового, який лежить. На запитання окупантів він відповідає, що з Сумської області. Опісля в нього стріляють упритул.

Нагадаємо, правоохоронці розслідують 49 кримінальних справ щодо вбивств 124 українських військовополонених на полі бою. Так, на Донеччині окупанти вбили шістьох полонених бійців Збройних сил України.

Раніше стало відомо, що росіяни розстріляли полонених нацгвардійців біля Селидового.

Як повідомлялося, на Бахмутському напрямку російські загарбники розстріляли, імовірно, пораненого військовослужбовця Збройних сил України, який потрапив до них у полон, правоохоронці почали розслідування.

Також 18 жовтня на Донеччині поблизу Селидового російські війська вчинили черговий воєнний злочин. Окупанти розстріляли двох полонених українських бійців. 

До слова, Росія часто повертає рідним розчленовані тіла українських полонених, аби, ймовірно, приховати сліди тортур.

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Теги: росія окупанти полон розслідування злочин відео росіяни Лубінець

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