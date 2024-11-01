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Ляшко розповів, хто замінить понад п'ять сотень медико-соціальних експертних комісій

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Ляшко розповів, хто замінить понад п'ять сотень медико-соціальних експертних комісій
За словами Ляшка, законопроєкт про реформу з МСЕК готують з 2023 року
фото: moz.gov.ua/МОЗ

За словами очільника Міністерства охорони здоров'я, до реформи система МСЕК буде працювати, як і працювала проте «з певними точковими поліпшеннями»

Комплексні зміни в системі медико-соціальних експертних комісій відбудуться вже на початку наступного року. Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко у Верховній Раді, повідомляє народний депутат Ярослав Железняк.

Як зазначив Ляшко, до реформи система МСЕК буде працювати, як і працювала проте «з певними точковими поліпшеннями».

Міністр наголосив, що законопроєкт про реформу з МСЕК готують з 2023 року. Його вже вивчає уряд, далі законопроєкт буде зареєстровано в Раді та винесено на розгляд парламентарям.

За словами очільника МОЗ, замість понад 500 МСЕК працюватиме команда експертів-лікарів. Крім того, нова система буде цифровізованою, щоб зменшити ризик корупції та людський фактор.

Нагадаємо, загальнонаціональний скандал із МСЕКами розпочався з того, що 4 жовтня керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина – начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу було викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн.

Як відомо, понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність, ймовірно, через корупційну схему Тетяни Крупи у МСЕК. 

«Главком» звернув увагу, що голова Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяна Крупа, якій оголошено підозру у незаконному збагаченні, зберегла посаду.

Після цього інциденту розпочалася хвиля перевірок та звільнень голів МСЕК. Так, у Рівненській області замінили керівників семи медико-соціальних експертних комісій. Цьому передував корупційний скандал.

Як повідомлялося, уряд затвердив план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням серед МСЕК.

До слова, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО. Зокрема, воно передбачає ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року. Новий указ Зеленського передбачає, що Міністерство оборони здоров'я розробить зміни до законодавства про те, як людину оцінюватимуть на наявність підстав для інвалідності. Також буде утворено робочі групи із перевірки рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовим особам відповідних державних органів.

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Теги: Віктор Ляшко Міністерство охорони здоров'я міністр Верховна Рада депутат

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