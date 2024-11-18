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Шмигаль розповів про ліквідацію наслідків атаки на українську енергетику

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Шмигаль розповів про ліквідацію наслідків атаки на українську енергетику
Для мешканців Вінниччини, Івано-Франківщини, Львівщини, Рівненщини вдалося відновити подачу світла, тепла й води
фото з відкритих джерел

Енергетики у цілодобовому режимі лагодять пошкоджене обладнання

В Україні тривають роботи з ліквідації наслідків російської атаки на енергетичну систему України. Наразі без електропостачання залишаються близько 220 тис. абонентів на Одещині, де ситуація найскладніша, та Дніпропетровщині. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Як розповів глава уряду, енергетики у цілодобовому режимі лагодять пошкоджене обладнання. За цей час вдалося відновити подачу світла, тепла й води для мешканців Вінниччини, Івано-Франківщини, Львівщини, Рівненщини.

«В Одесі поновлюємо водопостачання. Заживлені водонасосні станції міста, забезпечене підвезення технічної води. Триває відновлення централізованого опалення. Важливі соціальні об’єкти забезпечені генераторами», – зазначив він.

За словами Шмигаля, було розгорнуто пункти незламності, де люди можуть підзарядитися й отримати доступ до необхідного.

«Підготовка до цієї зими була тривалою. Уряд і місцева влада мають план дій на випадок різних сценаріїв. Ми також продовжуємо розбудовувати децентралізовану генерацію й стимулюємо людей та бізнес переходити на автономне живлення, аби залишатися енергетично стійкими навіть попри російський терор», – додав глава уряду.

Як повідомлялося, у понеділок, 18 листопада, в усіх регіонах вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

Як відомо, зранку, 17 листопада російські окупаційні війська здійснили масовий пуск ракет різного типу. За заявою Зеленського, загалом Росія запустила близько 120 ракет і 90 дронів, сили ППО знищили більше 140 повітряних цілей. Міністр енергетики України Герман Галущенко згодом заявив, що російські терористи атакують ракетами об'єкти енергетичної системи по всій території країни. Було запроваджено екстрені відключення електроенергії.

До слова, через російську атаку 17 листопада постраждала енергетична інфраструктура України. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило про зниження електричної потужності на українських атомних електростанціях.

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Теги: Денис Шмигаль прем’єр-міністр відключення світла обстріл електроенергія енергетика Одещина Дніпропетровщина

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