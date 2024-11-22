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Скільки Росія має одиниць нової ракети, якою вдарила по Дніпру: дані ГУР

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Скільки Росія має одиниць нової ракети, якою вдарила по Дніпру: дані ГУР
Вадим Скібіцький назвав, скільки нових ракет має РФ
фото:hi-news.ru (ілюстративне)

ГУР: Щоб запустити ракету в серійне виробництво, потрібно провести мінімум десять випробувань

Заступник начальника ГУР МОУ Вадим Скібіцький зауважив, що Росія може мати до десяти одиниць нової балістичної ракети, якою вдарила по Дніпру. Про це повідомляє «Укрінформ».

«Якщо це дослідницько-бойове використання, то мінімум десять ракет буде. Для того, щоб запустити ракету в серійне виробництво, потрібно провести мінімум десять випробувань. Ми це бачили на «Булаві» морського базування, коли була половина успішних, а половина неуспішних пусків», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що ГУР зауважувало, що 21 листопада Росія завдала  удару України, застосувавши балістичну ракету, ймовірно, зі складу ракетного комплексу «Кєдр». Зазначалося, що підльотний час російської ракети з моменту запуску в Астраханській області до влучання в місті Дніпро склав 15 хвилин. На ракеті було встановлено шість бойових частин: кожна – оснащена шістьма суббоєприпасами. 

Також Financial Times писало, що 21 листопада Росія атакувала Дніпро міжконтинентальною балістичною ракетою РС-26 «Рубіж», а не середньої дальності «Орєшнік».

Як повідомлялося, очільник Кремля Володимир Путін у своєму зверненні повідомив, що російські війська 21 листопада вдарили по Дніпру балістичною ракетою середньої дальності під назвою «Орєшнік». Диктатор заявив про «успішне випробування» нового озброєння. За його словами, нібито під час атаки було уражено «промисловий комплекс, який виробляє ракетну техніку».

Раніше Центр стратегічних комунікацій Збройних сил України повідомляв, що російські війська вперше вдарили по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою. Таким чином Україна є першої країною у світі, проти якої  було застосовано міжконтинентальну балістичну ракету.

До слова, за допомогою нарощування виробництва і паузи в обстрілах Росія накопичила понад 1,5 тис. ракет з дальністю понад 350 км.

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Теги: Дніпро росія росіяни ракета російська ракета Україна ГУР розвідка

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