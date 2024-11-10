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Очільник Пентагону відмовив Зеленському у пріоритетному постачанні ATACMS в Україну – WSJ

Ірина Бура
glavcom.ua
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Очільник Пентагону відмовив Зеленському у пріоритетному постачанні ATACMS в Україну – WSJ
фото: Офіс президента

Остін сказав Зеленському, що розірвання давніх угод з іншими покупцями ATACMS викликало б «багато запитань»

Міністр оборони США Ллойд Остін відхилив прохання президента України Володимира Зеленського про пріорітетне постачання Україні американських ATACMS. Про це повідомляє Wall Street Journal.

За словами одного з посадовців, Остін сказав Зеленському, що розірвання давніх угод з іншими покупцями ATACMS викликало б «багато запитань».

Зауважимо, Україна наполягає на отриманні додаткових ракетних систем ATACMS, які мають радіус дії до 200 миль (понад 320 кілометрів), щоб завдавати ними ударів углиб російської території. Однак США відмовляються надсилати ці системи, стверджуючи, що росія вже вивела літаки та інші важливі військові цілі за межі радіуса дії ATACMS, а також остерігаючись ескалації з росією.

Нагадаємо, Збройні сили України вперше вдарили ракетами Atacms по російських окупантах. Це перший випадок, коли ці ракети були використані під час війни в Україні. 

Данілов заявляв, що українські сили не застосовуватимуть далекобійні ракети Atacms для ударів по території Російської Федерації.

Теги: росія військові Україна Офіс президента Ллойд Остін

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