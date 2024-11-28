Зеленський прокоментував масований обстріл України

За словами Зеленського, у кількох областях зафіксовані удари «Калібрами» з касетними боєприпасами

Як зазначив президент, загалом Росія випустила близько 100 ударних дронів, понад 90 ракет різних типів

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масовану ворожу атаку по Україні. За словами очільника нашої держави, ключовою ціллю РФ стала енергетика.

«Від ранку вже були доповіді командувача Повітряних сил, міністрів внутрішніх справ та енергетики щодо наслідків російського удару. Мішень – наша енергетика», – каже він.

Як зазначив президент, загалом Росія випустила близько 100 ударних дронів та понад 90 ракет різних типів. У кількох областях зафіксовані удари «Калібрами» з касетними боєприпасами й саме по цивільній інфраструктурі.

«Ці касетні частини значно ускладнюють нашим рятувальникам та енергетикам ліквідацію наслідків удару, і це дуже підла ескалація російської терористичної тактики», – розповів український лідер.

Очільник України зазначив, що у всіх областях, де це потрібно, залучені необхідні сили. Розгорнуто пункти незламності. Дякую кожному й кожній, хто зараз допомагає й виконує свою роботу для відновлення енергопостачання

За словами Зеленського, кожна подібна атака росіян доводить, що системи ППО необхідні зараз в Україні.

«Це особливо важливо в зимовий період, коли маємо захистити нашу інфраструктуру від цілеспрямованих російських ударів. Ми постійно працюємо з партнерами, щоб мати більше сили для захисту, і вчасне постачання зараз та повне виконання домовленостей зокрема щодо ППО – це те, що найбільше потрібно», – додав він.

Нагадаємо, у ніч проти четверга, 28 листопада, Росія здійснила черговий масований обстріл України «Калібрами» та ракетами Х-101 з літаків Ту-95.

Зазначимо, російські війська знову атакували українську енергосистему, було запроваджено аварійні відключення електроенергії. На Львівщині без світла перебувають понад 500 тис. людей.

Як зазначив гендиректор Yasno, за прогнозом від «Укренерго» екстрені відключення світла триватимуть до 20:00.

Раніше стало відомо, що в декількох районах Києва зафіксовано падіння уламків ракет.

Як повідомлялося, під час масованого удару ворога 28 листопада постраждала Волинь. Також Російська Федерація атакувала Вінницьку область. Унаслідок ракетної атаки є поранена. Також пошкоджено житлові будинки, зруйнована господарча будівля, спалахнув приватний автомобіль.

До слова, російська армія вранці 28 листопада завдала ракетного удару по Сумській області. Під удар потрапила інфраструктура Шосткинської громади. На місці працюють усі служби, наслідки атаки уточнюються.