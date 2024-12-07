У Києві оновлено графіки відключення: деякі групи будуть зі світлом весь день

Для промисловості і бізнесу обмеження сьогодні діятимуть протягом 08:00-21:00

Із 9:00 до 20:00 для побутових споживачів застосовуватимуть не більше однієї черги відключень

У суботу, 7 грудня, у Києві та області застосовуватимуть обмеження електроенергії з 9:00 по 20:00 для побутових споживачів. Про це повідомляє ДТЕК.

У цей період для побутових споживачів застосовуватимуть одну чергу відключень. Для промисловості і бізнесу обмеження діятимуть протягом 08:00-21:00.

ДТЕК публікує графік стабілізаційних відключень для Києва та області:

Нагадаємо, сьогодні, 7 грудня, по всій Україні графіки погодинних відключень для побутових споживачів діятимуть із 09:00 до 20:00, обмеження потужності для бізнесу – із 08:00 до 21:00.

«Укренерго» нагадує, що причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада.

Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.

Нагадаємо, у ніч проти четверга, 28 листопада, Росія здійснила черговий масований обстріл України «Калібрами» та ракетами Х-101 з літаків Ту-95. Під атакою була енергетика, обʼєкти інфраструктури. Без світла перебували сотні тисяч українців.

Також «Укренерго» показало пошкоджені електростанції внаслідок російських ударів.