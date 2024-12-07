У Києві оновлено графіки відключення: деякі групи будуть зі світлом весь день
Із 9:00 до 20:00 для побутових споживачів застосовуватимуть не більше однієї черги відключень
У суботу, 7 грудня, у Києві та області застосовуватимуть обмеження електроенергії з 9:00 по 20:00 для побутових споживачів. Про це повідомляє ДТЕК.
У цей період для побутових споживачів застосовуватимуть одну чергу відключень. Для промисловості і бізнесу обмеження діятимуть протягом 08:00-21:00.
ДТЕК публікує графік стабілізаційних відключень для Києва та області:
Нагадаємо, сьогодні, 7 грудня, по всій Україні графіки погодинних відключень для побутових споживачів діятимуть із 09:00 до 20:00, обмеження потужності для бізнесу – із 08:00 до 21:00.
«Укренерго» нагадує, що причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада.
Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.
Нагадаємо, у ніч проти четверга, 28 листопада, Росія здійснила черговий масований обстріл України «Калібрами» та ракетами Х-101 з літаків Ту-95. Під атакою була енергетика, обʼєкти інфраструктури. Без світла перебували сотні тисяч українців.
Також «Укренерго» показало пошкоджені електростанції внаслідок російських ударів.
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