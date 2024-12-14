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Відключення світла 15 грудня: як діятимуть графіки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Відключення світла 15 грудня: як діятимуть графіки
Причина запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів внаслідок російських ракетно-дронових атак
фото з відкритих джерел

Світло вимикатимуть з 8:00 до 22:00

Завтра, 15 грудня, відключення світла діятимуть як для побутових споживачів, так і для бізнесу. Про це повідомляє «Укренерго».

Коли не буде світла 15 грудня

Відключення для побутових споживачів:

  • 08:00 – 14:00 – одна черга відключень;
  • 14:00 – 17:00 – дві черги відключень;
  • 17:00 – 22:00 – одна черга відключень.

Відключення для промисловості та бізнесу:

  • 08:00 – 22:00 – застосування графіків обмеження потужності.

Причина запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів внаслідок російських ракетно-дронових атак у листопаді-грудні.

«Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго в соцмережах», – попереджають в «Укренерго».

Нагадаємо, вчора вранці по всій території України пролунали сигнали повітряної тривоги. Російські війська атакували нашу країну ракетами та безпілотниками.

Згодом стало відомо, що Російська Федерація вчергове масовано атакувала українські енергетичні об’єкти. Через атаку ворога обсяг застосування заходів обмеження споживання електроенергії було збільшено.

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Теги: електроенергія енергетика війна відключення світла

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