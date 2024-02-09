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Здолати Росію разом. Яку допомогу Україна отримала 9 лютого: повний список

Катерина Іванова
glavcom.ua
Здолати Росію разом. Яку допомогу Україна отримала 9 лютого: повний список
Зустріч із делегацією Палати представників Конгресу США
фото: Офіс президента України

Світові держави продовжують надавати Україні як гуманітарну, військову, так і фінансову допомогу

Дайджест допомоги, яку отримала Україна 9 лютого 2024 року.

Україна отримала новий пакет військової допомоги від Литви

Українські військові отримали необхідне для зимового сезону обладнання та десятки тисяч комплектів теплого одягу

«Ми забезпечуємо десятки тисяч українських солдатів спорядженням та одягом, які необхідні для холодної пори року у вуличних умовах. Кожен наш пакет підтримки - це додатковий крок до перемоги», – сказав міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Італія дає €500 тисяч на відновлення Спасо-Преображенського собору в Одесі

Цього тижня відбулося підписання угоди між Італією та ЮНЕСКО щодо виділення коштів на ремонт Спасо-Преображенського собору в Одесі, який влітку 2023 року постраждав від обстрілів.

Зазначається, що в Одесі з офіційним візитом перебуває італійська урядова делегація під головуванням спеціального посланника з питань відбудови та зміцнення стійкості України Давіде Ла Чечіліа. За його словами, з початком головування Італії у G7, з 1 січня 2024 року, питання відбудови України внесено в пріоритети «Великої сімки».

Фінляндія надає Україні новий пакет військової допомоги майже на €190 мільйонів

У міністерстві стверджують, що допомога враховує як потреби України, так і ресурсне становище Сил оборони Фінляндії, однак детальний зміст вантажу та деталі щодо його доставлення не повідомляють з міркувань безпеки.

Цей пакет допомоги також включає продукцію, яка була закуплена у фінських виробників. Для її придбання виділили окреме фінансування у розмірі 30 мільйонів євро.

Литва долучилася до «коаліції девайсів»

Литва першою з країн Європейського Союзу долучилася до «коаліції девайсів», мета якої забезпечити українських школярів і вчителів засобами для дистанційного навчання. 

«Литва – перша з країн ЄС, яка долучилася до проєкту Олени Зеленської «Коаліція девайсів», в якій ми надаємо технічні прилади для українських шкіл. Хороший приклад гуманітарної допомоги Литви в сфері відбудови», – сказала Курочкіна.

Вона також нагадала про участь Литви у відбудові дитсадків і шкіл в Україні, окремо виділивши проєкт відбудови школи у Снігурівці Миколаївської області, що недалеко від лінії фронту.

Сенат США підтримав процедурне голосування за законопроєкт про допомогу Україні

Це дозволило відкрити дебати щодо законопроекту, тобто голосування не було фінальним. Далі документ перейде до голосування у Палаті представників.

Емірати продовжать допомагати з обмінами українських захисників

"Міністерство підтвердило відданість ОАЕ продовженню зусиль, спрямованих на пошук мирного вирішення конфлікту в Україні, підкресливши свою послідовну позицію щодо закликів до дипломатії, діалогу та деескалації, а також прагнення підтримувати всі ініціативи, спрямовані на пом'якшення гуманітарних наслідків кризи", - йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ ОАЕ.

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Теги: законопроєкт міністр Миколаїв ЮНЕСКО військові ремонт Литва фінансування навчання Україна Сенат США дебати коаліція

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