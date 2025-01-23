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Військові масово йшли в СЗЧ. Сирський прояснив ситуацію зі 155 бригадою

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Військові масово йшли в СЗЧ. Сирський прояснив ситуацію зі 155 бригадою
Сирський: Хочу подякувати міжнародним партнерам, зокрема Франції, яка була першою країною, що відгукнулася на прохання створити механізовану бригаду
фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

«Всі негативні моменти та труднощі, які виникли під час розгортання бригади, проаналізовані»

155 окрема механізована бригада імені Анни Київської поступово набуває визначених бойових спроможностей. Раніше її військовослужбовці самовільно залишали службу та дезертували. Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за підсумками роботи на Покровському напрямку.

Сирський зауважив, що на цьому напрямку росіяни зосереджують основні зусилля та ведуть активні наступальні дії. 

Під час роботи на командних пунктах Сирський заслухав командирів бригад щодо особливостей ведення бойових дій та проблемних питань, а також запити щодо актуальних потреб. Він запевнив, що вжив «усіх заходів» щодо розвʼязання проблем. 

Окрім того, Сирський ухвалив рішення щодо посилення підрозділів резервами та ресурсами для ефективнішого виконання завдань.

За словами головнокомандувача, «особливу увагу» він приділив 155 бригаді. Вона поступово набуває визначених бойових спроможностей.  «Всі негативні моменти та труднощі, які виникли під час її розгортання в Україні, проаналізовані, зроблено висновки, що будуть враховані під час подальшої підготовки військовослужбовців», – підсумував Сирський. 

Нагадаємо, працівники ДБР у взаємодії з СБУ затримали та повідомили про підозру командиру однієї з рот 155 окремої механізованої бригади, який не лише сам самовільно залишив місце несення служби, а й підбурив на це своїх підлеглих. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань. 

Встановлено, що старший лейтенант наприкінці минулого року не виконав наказ щодо передачі очолюваної ним роти в оперативне підпорядкування іншого підрозділу. Натомість він наказав своїм бійцям тікати без зброї та сам самовільно залишив місце несення служби.

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Теги: наказ росіяни Олександр Сирський

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