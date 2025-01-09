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Рада продовжила термін для добровільного повернення із СЗЧ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Рада продовжила термін для добровільного повернення із СЗЧ
Військовий після самовільного залишення військової частини може повернутися на службу
фото з відкритих джерел

Раніше Рада ухвалила закон про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишив військові частини або дезертував

Верховна Рада підтримала продовження терміну для добровільного повернення військовослужбовців із самовільного залишення частини (СЗЧ) до 1 березня 2025 року. Цю норму передбачено у законопроєкті №12076, повідомила народна депутатка Соломія Бобровська. 

«Щойно Верховна Рада продовжила право на «швидке повернення» і фактично без наслідків тих, хто здійснив СЗЧ у військові частини на службу вже з 1 січня до 1 березня 2025 року. Командир і далі буде мати три доби для відновлення його на службі, як це і було попередні два місяці. Але всім тим, хто думає що буде ще раз продовження терміну дії законопроєкту – то цього не буде», – написала вона.

Бобровська також припустила повернення кримінального покарання за здійснення першого СЗЧ.

Нагадаємо, у застосунку «Армія+» з’явилася можливість подачі рапорту на повернення на службу після СЗЧ.

Як повідомлялося, військовослужбовець, який виявив бажання повернутися на службу після самовільного залишення військової частини через застосунок «Армія+», має 24 години, щоб прибути до відділу Військової служби правопорядку.

Раніше Верховна Рада ухвалила закон №12095 про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишив військові частини або дезертував. Під час дії воєнного стану військовослужбовцям, які вперше самовільно залишили військові частини або місця служби чи дезертували та добровільно прибули до місця проходження служби і висловили готовність продовжити військову службу, військова служба і дія контракту продовжується.

До слова, у 2024 році почастішали випадки самовільного залишення частин (СЗЧ) військовими. Однак уже у вересні-жовтні їх кількість зменшилася.

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Теги: Верховна Рада депутат військові

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