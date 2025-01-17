Росіяни перекинули в Запорізьку область додаткові сили Росгвардії – Центр нацспротиву

Окупанти також обмежили вільне пересування місцевого населення.

Росіяни перекинули на тимчасово окуповану територію Запорізької області додаткові сили Росгвардії. Про це повідомив Центр національного спротиву.

«Росіяни збільшили кількість блокпостів в населених пунктах вздовж лінії бойового зіткнення. Також в регіон прибули додаткові сили Росгвардії, для проведення вибіркових перевірок», – йдеться у повідомленні.

У Центрі нацспротиву зазначають, що окупанти також обмежили вільне пересування місцевого населення.

«Ворог боїться передачі Силам оборони інформації щодо розміщення окупаційного особового складу в житлових кварталах захоплених населених пунктах», – додають в ЦНС.

Також у Центрі нацспротиву закликали покинути громаду окупованого міста Василівка на період можливого загострення бойових дій.

Нагадаємо, що у Росії 5 лютого 2025 року набирає чинності новий закон «Про правове становище іноземних громадян у РФ». Згідно з ним, українці, які на тимчасово окупованих територіях не отримали російський паспорт та не змінили громадянство, не зможуть узаконити свої стосунки. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

«Кремль пробив чергове дно у своєму намаганні повністю асимілювати населення тимчасово окупованих територій України. З 5 лютого українцям, які не отримали російський паспорт та не змінили громадянство, не можна буде узаконити свої стосунки», – йдеться у повідомленні.

Окрім цього в законі йдеться, що з 2025 року до іноземців та осіб без громадянства, які не мають законних підстав для перебування на росії (тимчасово окуповані території України у тому числі), будуть депортовані.