Головна Новини
search button user button menu button

Росіяни перекинули в Запорізьку область додаткові сили Росгвардії – Центр нацспротиву

Іванна Гончар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Росіяни перекинули в Запорізьку область додаткові сили Росгвардії – Центр нацспротиву
Додаткові сили Росгвардії прибули на частину окупованої Запорізької області
фото: ЦНС

Окупанти також обмежили вільне пересування місцевого населення.

Росіяни перекинули на тимчасово окуповану територію Запорізької області додаткові сили Росгвардії. Про це повідомив Центр національного спротиву.

«Росіяни збільшили кількість блокпостів в населених пунктах вздовж лінії бойового зіткнення. Також в регіон прибули додаткові сили Росгвардії, для проведення вибіркових перевірок», – йдеться у повідомленні.

У Центрі нацспротиву зазначають, що окупанти також обмежили вільне пересування місцевого населення.

«Ворог боїться передачі Силам оборони інформації щодо розміщення окупаційного особового складу в житлових кварталах захоплених населених пунктах», – додають в ЦНС.

Також у Центрі нацспротиву закликали покинути громаду окупованого міста Василівка на період можливого загострення бойових дій.

Нагадаємо, що у Росії 5 лютого 2025 року набирає чинності новий закон «Про правове становище іноземних громадян у РФ». Згідно з ним, українці, які на тимчасово окупованих територіях не отримали російський паспорт та не змінили громадянство, не зможуть узаконити свої стосунки. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

«Кремль пробив чергове дно у своєму намаганні повністю асимілювати населення тимчасово окупованих територій України.  З 5 лютого українцям, які не отримали російський паспорт та не змінили громадянство, не можна буде узаконити свої стосунки», – йдеться у повідомленні.

Окрім цього в законі йдеться, що з 2025 року до іноземців та осіб без громадянства, які не мають законних підстав для перебування на росії (тимчасово окуповані території України у тому числі), будуть депортовані.

Читайте також:

Теги: окупанти населення ворог росіяни Запоріжжя Запорізька область

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ГУР перехопило емоційну розмову росіян
«Помремо всі як один, за царя»: ГУР перехопило емоційну розмову окупантів
Сьогодні, 03:18
Постраждалих серед населення немає
Атака дронів на Київщині: влада повідомила про наслідки
14 сiчня, 10:15
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 20253 бойових броньованих машини
Втрати ворога станом на 10 січня 2025 – Генштаб ЗСУ
10 сiчня, 07:40
Мазут на російських пляжах після аварії танкерів у Керченській протоці
У Керченській протоці загинуло понад 30 дельфінів: причина
6 сiчня, 08:00
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Нічна атака РФ: Повітряні сили ЗСУ повідомили про збиття 60 дронів
3 сiчня, 09:30
Атака дронів на Київ, теракт у Новому Орлеані. Головне за 1 січня
Атака дронів на Київ, теракт у Новому Орлеані. Головне за 1 січня
1 сiчня, 21:00
Окупанди вдарили по Дніпровському району Херсона
У Херсоні внаслідок ворожого обстрілу загинув 23-річний волонтер
1 сiчня, 12:36
З аеродрому Оленья злетіло кілька стратегічних бомбардувальників Ту-95
З аеродрому Оленья злетіло кілька стратегічних бомбардувальників Ту-95
25 грудня, 2024, 01:50
Бригада «Азов» прийматиме до своїх лав іноземців
Бригада «Азов» прийматиме до своїх лав іноземців
23 грудня, 2024, 23:52

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
148K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 січня: ситуація на фронті
97K
Чи зупинить Трамп війну? Герой України звернувся до українців
64K
Скандал з побиттям адвокатки у Бучанському ТЦК: з'явилася реакція поліції
51K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 січня 2025
16K
ТЦК роз’яснив, як діяти з повісткою при наявності бронювання чи відстрочки
14K
17 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Росіяни перекинули в Запорізьку область додаткові сили Росгвардії – Центр нацспротиву
Сьогодні, 05:56
Атака дронів на Київщину, пожежа у Кривому Розі: головне за ніч
Сьогодні, 05:41
На Черкащині жінка вбила немовля і викинула пакунок з тілом у сміттєвий бак
Сьогодні, 04:23
​Дипломат звернув увагу на неточність в угоді про 100-річне партнерство України й Британії
Сьогодні, 02:34
17 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:25
Карта бойових дій в Україні станом на 17 січня 2025 року
Сьогодні, 00:23

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua