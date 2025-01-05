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Генерал ЗСУ назвав напрямки фронту, які є пріоритетними для росіян 2025 року

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Генерал ЗСУ назвав напрямки фронту, які є пріоритетними для росіян 2025 року
На Покровському напрямку ворог зазнає значних втрат: щодня гинуть або отримують поранення від 380 до 660 російських військових
фото: Сухопутні війська ЗС України/Telegram

Окупанти розглядають Покровськ як ключову точку для реалізації плану щодо захоплення Донецької області

Росія наразі спрямувала основні зусилля на дві ділянки фронту: Покровський напрямок на Донеччині та Курську область РФ, частину якої утримують українські Сили оборони з серпня 2024 року. Про це в ефірі телеканалу Freeдом розповів Микола Маломуж, генерал армії України та колишній керівник Служби зовнішньої розвідки.

За його словами, Покровськ росіяни розглядають як ключову точку для реалізації подальшого плану щодо захоплення Донецької області та просування вглиб регіону. Водночас утримання українськими силами частини Курської області підриває престиж Путіна.

«На ці пріоритети вони кидають усі свої сили, не рахуючись із людськими втратами. Але Покровськ вони вважають вузловим форматом, який розв’яже їм руки з реалізації завдання захоплення всієї Донецької області. Далі в них у планах Костянтинівка, Краматорськ, Слов’янськ», – зазначив генерал.

На Покровському напрямку ворог зазнає значних втрат: щодня гинуть або отримують поранення від 380 до 660 російських військових. Водночас у російських підрозділах гостро відчувається дефіцит навіть старої бронетехніки – танків, БТР, БМП та інших видів.

«На початок війни у росармії в строю було приблизно 8 тисяч танків. За цей період війни ми вже знищили майже 10 тисяч. Це величезні втрати. І левова частина втрат сьогодні припадає на Покровський напрямок. Тому вони не ризикують направляти бронетехніку на атаки, а живу силу – можна, ще частково є», – пояснив Маломуж.

Нагадаємо, Україна втратила за рік близько 3600 км² території на всіх напрямках. А у листопаді темпи просування росіян досягли піку: 610 км²/місяць та 20,3 км²/добу. 

Також сили РФ намагаються «послабити українську логістику в Покровську, але витіснити ЗСУ з міста наразі малоймовірно.

Російська окупаційна армія фактично дісталася до траси від Покровська Донецької області до Дніпра. Ця дорога є критичною для забезпечення Сил оборони та гуманітарних місій на Донбасі. Про це заявив депутат Дружківської міської ради Микола Довбня. Він називає «дещо дивною» ситуацію на фронті. За його словами, наразі окупанти намагаються обійти по колу Дружківку, Краматорськ і Словʼянськ. Чиновник наголошує, що траса від Покровська до Дніпра має дуже великі пропускні можливості. Крім того, багато людей продовжують залишатися у Краматорську, Словʼянську та Дружківці.

Раніше ексголовком Муженко розкрив плани росіян щодо Покровська. За його словами, в окупантів не стоїть завдання захопити Покровськ, радше вони хочуть заблокувати місто.

Крім того, українські війська відновили втрачені позиції біля Сіверська. Російські війська просунулися поблизу Торецька, Великої Новосілки та на Покровському та Курахівському напрямках.

З огляду на наміри Росії захопити критично важливу шахту в Покровську, союзники Києва мають виконати свої обіцянки, і якомога швидше надати Україні всю ту допомогу, яку вона давно очікує. Про це йдеться у новому матеріалі Bloomberg.

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Теги: Покровськ окупанти депутат армія Слов’янськ чиновник Україна місто втрати ворог поранення росіяни Місяць Костянтинівка

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