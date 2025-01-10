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Скільки військових повернулися на службу після СЗЧ: дані правоохоронців

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Скільки військових повернулися на службу після СЗЧ: дані правоохоронців
Рада продовжила термін добровільного повернення на службу військових, які самовільно залишили частину
фото з відкритих джерел

Понад 4 тис. військовослужбовців вже офіційно поновлені на службі

До армії повернулось понад 7 тис. українських військових, які вперше самовільно залишили частини. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Як зазначається, 4 тис. 396 осіб вже офіційно поновлені на військовій службі, щодо решти – триває процес поновлення та закриття кримінальних проваджень.

«Ця цифра з кожним днем збільшується, адже Верховна Рада продовжила термін добровільного повернення на службу тих військових, які самовільно залишили частину до 1 березня 2025 року. Згідно з законом, військовослужбовці, які самовільно залишили військові частини можуть повернутися до своїх побратимів та продовжити службу без докорів сумління та конфліктів із законодавством України», – йдеться в повідомленні.

Закон набрав чинності наприкінці листопада 2024 року. Так, командир військової частини не пізніше 72 годин з дня прибуття військового продовжує дію контракту чи служби, а також поновлює виплату грошового, продовольчого, речового та інших видів забезпечення. Також таким військовослужбовцям поновлюються пільги та соціальні гарантії, встановлені державою.

Окрім того, командир військової частини зобов’язується проінформувати про прибуття військового та продовження служби орган досудового розслідування та Військову службу правопорядку. Після цього розпочинається процедура закриття справи відносно бійця.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон №12095 про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишив військові частини або дезертував. Під час дії воєнного стану військовослужбовцям, які вперше самовільно залишили військові частини або місця служби чи дезертували та добровільно прибули до місця проходження служби і висловили готовність продовжити військову службу, військова служба і дія контракту продовжується.

Згодом Рада підтримала продовження терміну для добровільного повернення військовослужбовців із самовільного залишення частини (СЗЧ) до 1 березня 2025 року.

Раніше в застосунку «Армія+» з’явилася можливість подачі рапорту на повернення на службу після СЗЧ. Військовослужбовець, який виявив бажання повернутися на службу після самовільного залишення військової частини через застосунок «Армія+», має 24 години, щоб прибути до відділу Військової служби правопорядку.

До слова, у 2024 році почастішали випадки самовільного залишення частин (СЗЧ) військовими. Однак уже у вересні-жовтні їх кількість зменшилася.

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Теги: військові ЗСУ ДБР

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