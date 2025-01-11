Анапу та Новоросійськ атакують БпЛА

Детальної інформації про наслідки прильтів поки немає

Анапа і Новоросійськ розташовані за 40 кілометрів один від одного

Російські Telegram-канали повідомляють про атаку українських дронів на райони Анапи і Новоросійська в Краснодарському краї.

В Анапі увімкнули сирени повітряної тривоги, з цього міста і з Новоросійська надходять повідомлення про роботу ППО.

Детальної інформації про наслідки прильтів поки немає.

Зазначимо, Анапа і Новоросійськ розташовані за 40 кілометрів один від одного. Новоросійськ – головний російський торговий порт на Чорному морі, крім того, туди передислокувалася велика частина російського Чорноморського флоту.

У районі Анапи виходить у море газопровід «Турецький потік».

Нагадаємо, 10 січня сталася масштабна пожежа у Ростовській області – після влучання БпЛА палає підприємство «Пластіфактор».

До слова, 8 січня вночі у Енгельсі Саратовської області РФ прогриміли потужні вибухи, у районі нафтобази виникла пожежа.

А у ніч проти 31 грудня в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Повідомляється про роботу російських систем ППО у Севастополі, зокрема Козачій бухті.

Також у ніч проти 31 грудня безпілотники атакували Ярцево Смоленської області, РФ. Внаслідок цього спалахнула нафтобаза. Про це повідомив керівник Ярцевського району Смоленської області Роман Захаров.

А ввечері 30 грудня у Льгові Курської області РФ був «приліт» по скупченню російських військових. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.