РФ кидає усі наявні сили на прорив української оборони: яка ситуація в Покровську

Окупанти прагнуть оточити Покровськ з флангових напрямків, уникаючи прямих зіткнень

Російські окупанти здійснюють спроби прорвати оборону українських сил у місті Покровськ. Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.

Трегубов зазначив, що росіяни кидають усі наявні сили на прорив української оборони, однак поки що активних боїв у місті та його околицях не зафіксовано.

Водночас окупанти прагнуть оточити Покровськ з флангових напрямків, уникаючи прямих зіткнень. Проте ворожі диверсійно-розвідувальні групи в місті та його околицях відсутні.

Також за словами речника, РФ планує закріпитися на підступах до міста, оскільки бої безпосередньо в Покровську є надзвичайно складними.

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін, імовірно, поставив перед військовими завдання взяти під контроль нові території на сході, чим тимчасово відмовився від захоплення Покровська. У ISW припускають, що наступ на добре захищені міста, на кшталт Покровська, може уповільнити темпи просування росіян у критичний момент «геополітичної перемоги Кремля».

Також в ISW не виключають, що темпи просування росіян у напрямку Покровська можуть уповільнитися через зниження боєздатності російських військ.