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Пішов у СЗЧ та підбурив на це своїх бійців: затримано командира однієї з рот 155-ї бригади

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Пішов у СЗЧ та підбурив на це своїх бійців: затримано командира однієї з рот 155-ї бригади
Командира роти було затримано сьогодні у Рівненської області
фото: Державне бюро розслідувань

Командира роти доставили в Київ, де йому повідомити про підозру у самовільному залишені місця несення служби та відмові виконати наказ 

Працівники ДБР у взаємодії з СБУ затримали та повідомили про підозру командиру однієї з рот 155 окремої механізованої бригади, який не лише сам самовільно залишив місце несення служби, а й підбурив на це своїх підлеглих. Про це повідомляє
Державне бюро розслідувань. 

Встановлено, що старший лейтенант наприкінці минулого року не виконав наказ щодо передачі очолюваної ним роти в оперативне підпорядкування іншого підрозділу. Натомість він наказав своїм бійцям тікати без зброї та сам самовільно залишив місце несення служби.

Командира роти було затримано сьогодні у Рівненської області. Його доставили в Київ, де повідомити про підозру у самовільному залишені місця несення служби та відмові виконати наказ (ч. 4 ст. 402, ч. 5 ст. 407 КК України).

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Нагадаємо, 6 січня, Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для військовослужбовця 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергія Гнезділова, який публічно самовільно залишив свою частину. Сергій Гнезділов залишатиметься в СІЗО до 31 січня 2025 року без права внесення застави.

До слова, Верховна Рада ухвалила в цілому закон №11322 про звільнення військових від кримінальної відповідальності за перше самовільне залишення частини та дезертирство. Для повернення на службу потрібна письмова згода командира частини. За відповідний законопроєкт проголосували 270 народних обранців.

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Теги: наказ ЗСУ Державне бюро розслідувань

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Кримінал

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