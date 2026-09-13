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В Україні до 30°, місцями значні дощі, грози: погода на 13 вересня 2026 року

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В Україні до 30°, місцями значні дощі, грози: погода на 13 вересня 2026 року
В Україні хмарно з проясненнями, очікуються дощі
фото: glavcom.ua

Вдень у столиці синоптики обіцяють 16°-18° тепла

Сьогодні, 13 вересня, в Україні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

У більшості південних, центральних, Сумській та Харківській областях помірні, в Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях значні дощі, подекуди грози, на решті території без опадів, лише в західних областях невеликий дощ. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, у західних, північних та Вінницькій областях 7-12°, вдень у західних, північних, більшості центральних та Одеській областях 16-21°, на решті території 22-27°, на південному сході країни до 30°.

Прогноз погоди на 13 вересня
Прогноз погоди на 13 вересня
Укргідрометцентр

У неділю, 13 вересня, у Києві хмарно з проясненнями. Вночі помірний, вранці та вдень значний дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 10-15°, вдень 15-20°, у Києві вночі 13-15°, вдень 16-18°.

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та Києва – І рівень небезпечності, жовтий.

Як повідомлялося, нинішня осінь в Україні може стати особливою: на погоду потужно впливатиме Ель-Ніньйо. Це масштабний кліматичний феномен, який полягає в різкому та тривалому підвищенні температури поверхні води у тропічній зоні Тихого океану.

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Теги: Укргідрометцентр вітер погода прогноз погоди

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