В Україні без дощів і тепло до 20°: погода на 28 вересня 2026 року

Вдень у столиці синоптики обіцяють 18–20° тепла

У понеділок, 28 вересня, Україна розпочне робочий тиждень без істотних опадів і в помірному теплі – лише південь та окремі центральні й східні області отримають короткочасні дощі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні хмарність мінлива, опадів переважно не прогнозується – лише на півдні країни, вночі й у Харківській та більшості центральних областей місцями короткочасний дощ. У більшості західних областей вночі та вранці подекуди туман. Вітер переважно північно-східний, 5–10 м/с, на півдні та південному сході вдень місцями пориви 15–20 м/с. Температура вночі 5–10°, вдень 15–20°, на Закарпатті до 24°; на півдні та південному сході вночі 9–14°, вдень 18–23°. У Карпатах по-осінньому прохолодно: вночі 1–6°, вдень 10–15°.

У понеділок, 28 вересня, у Києві хмарність мінлива, опадів не прогнозується – столиця розпочне тиждень у сухій і комфортній погоді. Вітер північно-східний, 5–10 м/с. Температура по Київській області вночі 5–10°, вдень 15–20°; у Києві вночі 8–10°, вдень 18–20°.

Нагадаємо, минулий тиждень в Україні видався контрастним: різке осіннє похолодання та значні дощі на початку змінилися сухими й теплими вихідними. Тепер осінь знову поступається – сухий і теплий понеділок стане приємним початком нового тижня. Детальніше про погоду на найближчі дні – у прогнозі на 28 вересня – 4 жовтня 2026 року.