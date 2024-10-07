Виховательці, яка побила дитину на Львівщині, повідомлено про підозру

Підозрювана завдала близько десяти ударів по тілу потерпілої предметом, схожим на указку

Вихователька, перебуваючи у кабінеті за своїм місцем роботи, побила ученицю навчально-реабілітаційного центру

Правоохоронці повідомили про підозру в побитті учениці виховательці навчально-реабілітаційного центру у Львівській області, її відсторонено від роботи. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Правоохоронці інкримінують жінці умисне заподіяння побоїв та вчинення інших насильницьких дій, що завдали фізичного болю неповнолітній (ч. 1 ст. 126 КК України).

«За даними слідства, вихователька, перебуваючи у кабінеті за своїм місцем роботи, побила ученицю навчально-реабілітаційного центру. Попередньо, між ними виник раптовий конфлікт, в ході якого підозрювана нанесла близько десяти ударів по тілу потерпілої предметом, схожим на указку. Після того, обороняючись, дівчинка вибила з її рук предмет, яким її били. Проте жінка на цьому не зупинилась і штовхнула ученицю на диван, де продовжила бити дитину долонею», – йдеться в повідомленні.

Відео з побиттям неповнолітньої у навчально-реабілітаційному центрі Львівщини було опубліковано сьогодні у соцмережах. Встановлено, що ця подія мала місце минулого року.

Нагадаємо, Нацсоцслужба проведе перевірки в усіх закладах, де цілодобово живуть діти, з метою виявлення можливих фактів насильства щодо них чи порушення інших прав. Таке рішення прийняла міністерка соціальної політики Оксана Жолнович після інформації про реабілітаційний центр у Львівській області.

Раніше Дмитро Лубінець повідомив, що у реабілітаційному центрі на Львівщині знущалися з дітей. За його словами, цей центр розміщує найвразливіші категорії дітей-сиріт: тих, які позбавлені батьківського піклування; тих, які перебувають у складних життєвих обставинах; дітей з особливими освітніми потребами.

Згодом Офіс генерального прокурора відреагував на цю подію та розпочав кримінальне провадження.