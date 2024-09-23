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Нічний авіаудар по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла (фото)

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Нічний авіаудар по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла (фото)
На місці працюють всі відповідні служби
фото: ДСНС

Внаслідок удару пошкоджені багатоквартирні будинки

Пізно ввечері 22 вересня російські війська атакували Запоріжжя з повітря. На жаль, внаслідок цього авіаудару постраждали люди. За останніми даними, дев'ять осіб отримали травми, серед них є дитина. Про це інформує ДСНС.

«Рятувальники провели евакуацію жителів пошкоджених багатоквартирних будинків. Одну жінку деблокували із власної квартири. Пошкоджено скління та фасади багатоквартирних будинків і будівель. Вогнеборці ліквідували загоряння автомобіля та балкону однієї із квартир на загальній площі 10 кв.м. Проводились аварійні роботи з розбирання зруйнованих конструкцій входу до квартир», – йдеться в повідомленні.

Нічний авіаудар по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла (фото) фото 1

В місті пошкоджені багатоповерхівки та інші будівлі. Рятувальники, які прибули на місце події, евакуювали мешканців пошкоджених будинків та загасили пожежу, що виникла в автомобілі та на балконі однієї з квартир.

Нічний авіаудар по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла (фото) фото 2

На місці трагедії працювали всі необхідні служби: поліція, вибухотехніки, волонтери Червоного Хреста та інші. Постраждалим надається медична допомога.


 
 
 
 
 
 
 

Теги: Запоріжжя рятувальники дитина

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