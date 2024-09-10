Прикордонники затримали іноземця, який перевозив гашиш, приклеєним до спини (фото)

Наркотики іноземець мав намір перевезти для особистого вжитку

На Львівщині Державна прикордонна служба України затримала іноземця, який намагався перевезти наркотичні речовини для власного вжитку. Він приклеїв їх до спини. Про це повідомляє ДПСУ.

«Іноземець, – громадянин Франції, – прямував потягом «Перемишль-Київ». Під час контролю на наркотик зреагував службовий пес, хоча чоловік всіляко намагався обманути нюх собаки. Для цього він сховав пакунок під вату, на яку накапав лаванди, а поверх усього наліпив пластирну пов’язку та прикріпив на тіло», – йдеться у повідомленні.

фото: ДПСУ

Наркотики іноземець мав намір перевезти для особистого вжитку, проте прикордонники цьому запобігли.

фото: ДПСУ

Раніше, київські митники у співпраці з СБУ перекрили кілька каналів постачання до України заборонених речовин з Таїланду в міжнародних поштових відправленнях. Шість окремих партій канабісу та гашишу загальною вагою майже 11 кілограмів надійшли до України з невеликим проміжком часу.