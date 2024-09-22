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Російські окупанти обстріляли Краматорськ: є поранені

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Російські окупанти обстріляли Краматорськ: є поранені
На місці працює ДСНС
фото: ДСНС

Ввечері 22 вересня російські окупанти завдали удару по Краматорську

Російські війська знову завдали удару по Краматорську Донецької області. Внаслідок обстрілу поранення отримали 5 людей, серед яких 16-річна дівчина, яка перебуває у важкому стані. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Очільник ОВА додав, що внаслідок обстрілу пошкоджені 4 будинки і 2 автомобілі.  Влада закликає мешканців регіону евакуюватися у більш безпечні райони країни.

Нагадаємо, окупанти намагаються оточити Вугледар – DeepState.

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Теги: окупанти Донеччина поранення дитина

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