Російські окупанти обстріляли Краматорськ: є поранені

Ввечері 22 вересня російські окупанти завдали удару по Краматорську

Російські війська знову завдали удару по Краматорську Донецької області. Внаслідок обстрілу поранення отримали 5 людей, серед яких 16-річна дівчина, яка перебуває у важкому стані. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Очільник ОВА додав, що внаслідок обстрілу пошкоджені 4 будинки і 2 автомобілі. Влада закликає мешканців регіону евакуюватися у більш безпечні райони країни.

Нагадаємо, окупанти намагаються оточити Вугледар – DeepState.