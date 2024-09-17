«Різав усіх, кого бачив». У Португалії семикласник поранив ножем шістьох дітей
Інцидент стався в їдальні школи, куди після обіду прийшов учень
У місті Азамбужа, що неподалік від португальської столиці Лісабона, 12-річний учень однієї зі шкіл поранив ножем шістьох дітей, які вчаться в цьому ж закладі. Про це повідомляє CNN Portugal.
За словами мера Азамбужі Сільвіно Лусіо, інцидент стався в їдальні школи, куди після обіду прийшов учень сьомого класу і вдарив узятим там ножем «усіх, кого побачив».
Хлопця після цього зловили й замкнули в класі, поки на місце не прибули правоохоронці. Дитину, однак, не заарештували через вік. Причини інциденту поки невідомі.
У результаті нападу постраждали шестеро учнів цієї ж школи у віці 12-14 років. У них поранення рук та живота. Одну з постраждалих, 12-річну дівчинку, довелось шпиталізувати, але її життю нічого не загрожує.
Через напад із ножем навчання в школі Азамбужі призупинили, але планують відновити у середу, 18 вересня. Для допомоги дітям залучать психологів.
Міністерство освіти, науки та інновацій Португалії своєю чергою зв'язалося з директором школи, «щоб дізнатися про ситуацію, і продовжує стежити за станом здоров'я постраждалих учнів, бажаючи їм повного одужання».
Нагадаємо, у російському Челябінську школяр приніс до класу молоток і накинувся на однокласників. Унаслідок нападу одна з постраждалих у лікарні у критичному стані.
До слова, у німецькому місті Зіген 32-річна жінка накинулася з ножем на пасажирів автобуса. Поранення дістали п'ятеро людей.
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