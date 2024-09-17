«Різав усіх, кого бачив». У Португалії семикласник поранив ножем шістьох дітей

Інцидент стався в їдальні школи, куди після обіду прийшов учень

У місті Азамбужа, що неподалік від португальської столиці Лісабона, 12-річний учень однієї зі шкіл поранив ножем шістьох дітей, які вчаться в цьому ж закладі. Про це повідомляє CNN Portugal.

За словами мера Азамбужі Сільвіно Лусіо, інцидент стався в їдальні школи, куди після обіду прийшов учень сьомого класу і вдарив узятим там ножем «усіх, кого побачив».

Хлопця після цього зловили й замкнули в класі, поки на місце не прибули правоохоронці. Дитину, однак, не заарештували через вік. Причини інциденту поки невідомі.

У результаті нападу постраждали шестеро учнів цієї ж школи у віці 12-14 років. У них поранення рук та живота. Одну з постраждалих, 12-річну дівчинку, довелось шпиталізувати, але її життю нічого не загрожує.

Через напад із ножем навчання в школі Азамбужі призупинили, але планують відновити у середу, 18 вересня. Для допомоги дітям залучать психологів.

Міністерство освіти, науки та інновацій Португалії своєю чергою зв'язалося з директором школи, «щоб дізнатися про ситуацію, і продовжує стежити за станом здоров'я постраждалих учнів, бажаючи їм повного одужання».

Нагадаємо, у російському Челябінську школяр приніс до класу молоток і накинувся на однокласників. Унаслідок нападу одна з постраждалих у лікарні у критичному стані.

До слова, у німецькому місті Зіген 32-річна жінка накинулася з ножем на пасажирів автобуса. Поранення дістали п'ятеро людей.