Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Очільника МЗС Польщі обурює, що у Варшаві його стриже український перукар

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Очільника МЗС Польщі обурює, що у Варшаві його стриже український перукар
Сікорський вважає неправильним, що молодий українець обслуговує його в перукарні у Варшаві замість того, щоб захищати свою країну
фото: скріншот із відео

Сікорський переконаний, що українські чоловіки повинні захищати батьківщину, а не жити за кордоном

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає неправильним, що молодий українець обслуговує його в перукарні у Варшаві замість того, щоб захищати свою країну. Про це він сказав в інтерв’ю «Європейській правді».

«Я ходжу у Варшаві до перукарні, і мене стриже український перукар молодого віку. Я питаю: а що ти тут робиш? Хіба ти не маєш захищати свою країну?» – розповів польський міністр.

При цьому очільник польського зовнішньополітичного відомства наголосив, що в його країні таким працездатним біженцям хоча б не виплачують соціальну допомогу, тож вони повинні працювати, щоб заробляти гроші на прожиття .

«У західній Європі уряди більш щедрі. Але у мене є питання: чи нормально створювати фінансові стимули, щоб люди жили там, а не тут?» – задав риторичне запитання Сікорський.

Раніше глава МЗС Польщі зробив тривожне попередження для українських чоловіків за кордоном. 

Також очільник Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський та глава українського МЗС Андрій Сибіга повідомили, що українські військові, ймовірно, готуватимуться на території Польщі. Зараз тривають переговори щодо створення українського легіону.

Нагадаємо, що з жовтня 2024 року українські родини з дітьми, які вимушено переїхали до Польщі після початку повномасштабного вторгнення, зможуть розраховувати на додаткову фінансову підтримку. Ця нова програма допомоги має на меті полегшити адаптацію та забезпечити більш стабільне життя українських біженців у Польщі. Однак, щоб скористатися цією можливістю, необхідно відповідати певним критеріям.

До слова, 2025 року Польщі введуть нові умови для призначення допомоги «800 Плюс» для українських біженців на дітей, які проживають у країні. Батьки повинні при поданні заяви вказувати навчальний заклад, в якому навчається їхня дитина в Польщі. Цю інформацію будуть ретельно перевіряти.

Як відомо, з 1 липня 2024 року у Польщі змінилися положення закону про допомогу громадянам України. Продовжено легальність перебування для українців, введено нові регуляції щодо інструментів підтримки осіб, які перебувають під тимчасовим захистом. Це зумовлено необхідністю адаптації законодавства до сучасних викликів, які відрізняються від тих, що були у 2022 чи навіть 2023 роках.

Читайте також:

Теги: міністр гроші військові батьки переговори Андрій Сибіга дитина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дебати між Гарріс та Трампом завершились, але питання України залишилось без ясної відповіді
Дебати Гарріс і Трампа. Короткий аналіз їх висловлювань про Україну
11 вересня, 14:14
У Польщі набір продуктів для приготування борщу обійдеться у 306,9 грн
Де дорожчий борщ? Аналітики порівняли вартість в Україні та Польщі
23 серпня, 13:08
Прем'єр-міністра Індії зустрічала індійська громада
Моді в Києві: з'явились перші фото візиту прем'єра Індії
23 серпня, 10:26
Зеленський присвоїв звання Героя України ще 35 захисникам
Зеленський присвоїв звання Героя України ще 35 захисникам
24 серпня, 13:43
Україна вшановує пам'ять усіх своїх захисників і захисниць
Зеленський у День пам'яті захисників України: Не пробачимо РФ жодного знищеного життя
29 серпня, 10:59
Президенти Росії та Монголії провели переговори віч-на-віч
Президент Монголії покликав Путіна у юрту віч-на-віч
3 вересня, 10:08
За більшістю видів продукції (75%) через відкриті закупівельні майданчики ДОТ обиратиме виробників, яких будуть контрактувати постачальники
Державний оператор тилу запускає оновлену модель постачання харчування ЗСУ
9 вересня, 22:46
Міністерство повернення українців допоможе скоординувати мільйони українців за кордоном та повернути мільйони українців додому
Шмигаль пояснив ідею створення Міністерства повернення українців
10 вересня, 14:57
Андрій Сибіга провів телефонну розмову з Єнсом Столтенбергом
Сибіга обговорив з генсеком НАТО зняття обмежень з України на удари по РФ
11 вересня, 11:09

Суспільство

Полонений таджик розповів, як опинився у російській армії
Полонений таджик розповів, як опинився у російській армії
Очільника МЗС Польщі обурює, що у Варшаві його стриже український перукар
Очільника МЗС Польщі обурює, що у Варшаві його стриже український перукар
ЗСУ врятували окупанта, який півтора місяці ховався у посадках від фашистів
ЗСУ врятували окупанта, який півтора місяці ховався у посадках від фашистів
Молився перед походом до їдальні: військовий розповів про тортури в російському полоні
Молився перед походом до їдальні: військовий розповів про тортури в російському полоні
Герой України пояснив, чому пожалкував, що не загинув
Герой України пояснив, чому пожалкував, що не загинув
Коли закінчиться війна: відомий українських військовий здивував прогнозом
Коли закінчиться війна: відомий українських військовий здивував прогнозом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
247K
Це не Іран. Буданов назвав союзника Росії, від якого найбільше потерпає Україна
57K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 вересня: ситуація на фронті
23K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
22K
Герой України пояснив, чому пожалкував, що не загинув
13K
Важлива деталь Курської операції, на яку практично не звернули уваги
12K
Прогноз магнітних бур на 14-16 вересня: якою буде сонячна активність

Новини

Масштабна повітряна тривога тривала 25 хвилин
Сьогодні, 22:22
Санкції проти в Росії в IT-галузі, скасування показу російського фільму в Торонто: головне за ніч
13 вересня, 07:19
Масована атака «шахедів», заяви щодо зняття обмежень на удари по РФ: головне за ніч
12 вересня, 07:08
Грози та дощі накриють Україну: прогноз погоди на 12 вересня
12 вересня, 06:38
Саміт Кримської платформи, нова фінансова допомога Україні. Головне за 11 вересня
11 вересня, 21:00
Президентські дебати у США, вихід молодіжної збірної на Євро-2025: головне за ніч
11 вересня, 07:17

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua