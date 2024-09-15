Очільника МЗС Польщі обурює, що у Варшаві його стриже український перукар

Сікорський вважає неправильним, що молодий українець обслуговує його в перукарні у Варшаві замість того, щоб захищати свою країну

Сікорський переконаний, що українські чоловіки повинні захищати батьківщину, а не жити за кордоном

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає неправильним, що молодий українець обслуговує його в перукарні у Варшаві замість того, щоб захищати свою країну. Про це він сказав в інтерв’ю «Європейській правді».

«Я ходжу у Варшаві до перукарні, і мене стриже український перукар молодого віку. Я питаю: а що ти тут робиш? Хіба ти не маєш захищати свою країну?» – розповів польський міністр.

При цьому очільник польського зовнішньополітичного відомства наголосив, що в його країні таким працездатним біженцям хоча б не виплачують соціальну допомогу, тож вони повинні працювати, щоб заробляти гроші на прожиття .

«У західній Європі уряди більш щедрі. Але у мене є питання: чи нормально створювати фінансові стимули, щоб люди жили там, а не тут?» – задав риторичне запитання Сікорський.

Раніше глава МЗС Польщі зробив тривожне попередження для українських чоловіків за кордоном.

Також очільник Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський та глава українського МЗС Андрій Сибіга повідомили, що українські військові, ймовірно, готуватимуться на території Польщі. Зараз тривають переговори щодо створення українського легіону.

Нагадаємо, що з жовтня 2024 року українські родини з дітьми, які вимушено переїхали до Польщі після початку повномасштабного вторгнення, зможуть розраховувати на додаткову фінансову підтримку. Ця нова програма допомоги має на меті полегшити адаптацію та забезпечити більш стабільне життя українських біженців у Польщі. Однак, щоб скористатися цією можливістю, необхідно відповідати певним критеріям.

До слова, 2025 року Польщі введуть нові умови для призначення допомоги «800 Плюс» для українських біженців на дітей, які проживають у країні. Батьки повинні при поданні заяви вказувати навчальний заклад, в якому навчається їхня дитина в Польщі. Цю інформацію будуть ретельно перевіряти.

Як відомо, з 1 липня 2024 року у Польщі змінилися положення закону про допомогу громадянам України. Продовжено легальність перебування для українців, введено нові регуляції щодо інструментів підтримки осіб, які перебувають під тимчасовим захистом. Це зумовлено необхідністю адаптації законодавства до сучасних викликів, які відрізняються від тих, що були у 2022 чи навіть 2023 роках.