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Віктор Ющенко отримав почесну нагороду

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Віктор Ющенко отримав почесну нагороду
Ющенко був ініціатором вшанування пам’яті жертв Голодоморів в Україні на державному рівні
фото: UNIAN

Третій президент України став лауреатом нагороди «Медаль Ґарета Джонса»

В Інституті журналістики КНУ імені Тараса Шевченка оголосили цьогорічних лауреатів нагороди «Медаль Ґарета Джонса. Правда і Честь», яку вручають за вагомий внесок у дослідження Голодоморів в Україні. Про це повідомив викладач вишу Юрій Бондар у Facebook.

«Напередодні днів вшанування жертв Голодомору-геноциду в Україні Інститут журналістики Шевченкового університету оприлюднив імена лауреатів Відзнаки «Медаль Ґарета Джонса. Правда і Честь», заснованої в пам’ять відомого валлійського журналіста, який першим відкрив світові очі на трагічні події в Україні 1932-1933 років», – зазначив Юрій Бондар.

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Серед тих, кого відзначили почесною нагородою – третій президент України Віктор Ющенко. Саме він став ініціатором вшанування пам’яті жертв Голодоморів в Україні на державному рівні. Віктор Ющенко є автором книги «Недержавні таємниці» та інших публікацій, де висвітлено тему Голодомору-геноциду.

Відзнаку також отримали:

  • Левко Лук’яненко – правозахисник, публіцист, почесний голова Національної асоціації дослідників Голодомору-геноциду в Україні (1994 – 2000), автор публікацій про Голодомори в Україні, Герой України (посмертно).
  • Олександр Панченко – журналіст, дослідник, автор сотень журналістських публікацій про Голодомор і політичні репресії проти українців, десятків книг політичної публіцистики та україністики.
  • Михайло Сидоржевський – журналіст і літератор, головний редактор "Української літературної газети", автор публікацій про трагедію Голодоморів на Житомирщині, голова Національної спілки письменників України.

Зазначимо, відзнака «Медаль Ґарета Джонса» – недержавна нагорода з особливим статусом, започаткована для вшанування та нагородження журналістів, видавців, науковців, доброчинців за вагомий внесок у дослідження Голодоморів в Україні, високу професійну майстерність, сприяння відновленню історичної правди про трагічні сторінки минулого України.

Започаткована в 2019 році й присуджується щорічно вченою радою Навчального наукового інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. Девіз нагороди – «Правда і Честь».

Теги: Віктор Ющенко Голодомор 1932-1933 років президент

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