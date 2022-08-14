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Військові у серпні отримають виплати пізніше: коли саме і чому

Дар'я Самборська
glavcom.ua
Військові у серпні отримають виплати пізніше: коли саме і чому
фото з відкритих джерел

Через затримки у держбюджеті військові отримають виплати наприкінці серпня

Українські військові у серпні отримають виплати, але здійснюватимуть їх пізніше, ніж зазвичай. Про це під час брифінгу розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона зазначила, що українські військові отримають виплати вже наприкінці місяця. Розрахунки, які це гарантують, вже зроблені.

З чим пов’язані затримки?

Маляр пояснила, що відповідні затримки пов'язані зі змінами у державному бюджеті. Водночас вона зауважила, що наша країна, а точніше її економіка, переживає екстремальну ситуацію. Тому уряду необхідно розв'язувати низку складних питань. Але, переконала Маляр, оборона залишається у пріоритеті. Тож кожен військовий отримає кошти, які повинен. Просто частина з них може надійти на рахунки на 2-3 тижні пізніше, якщо порівнювати з минулими місяцями.

«У попередні місяці ми вибудували ритм: у першій половині місця Міністерство оборони переказувало кошти на виплати щомісячного грошового забезпечення військовослужбовців. У другій половині місяця відомство фінансували додаткові виплати за несення служби під час воєнного стану та безпосередню участь у бойових діях», – додала Маляр.

Під щомісячним забезпеченням маються на увазі посадові оклади, виплати за військові звання, а також вислугу років.

Крім того, Маляр зазначила, що у порівнянні з червнем виплати за липень зростуть на 15%. Якщо говорити про загальну суму, то йдеться про 70 мільярдів гривень.

Нагадаємо, наприкінці липня повідомлялося, що петиція про збільшення зарплат військовим коштом нардепів набрала потрібні голоси.

Як відомо, народні депутати України на засіданні 19 липня підвищили собі виплати та надбавки коштом міжнародної допомоги, яку отримає Україна від іноземних партнерів. 

Читайте також: Виплати компенсацій військовим. Є серйозна проблема
Теги: Міноборони військові соцвиплати

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