Водохреща у Львові: міськрада заборонила купатися у всіх водоймах

Біля усіх водойм 19 січня встановлять таблички: «Купатися заборонено»

У Львові на Водохреща, 19 січня, біля водойм міська рада поновить таблички із написом «Купатись заборонено» та посилить контроль відповідними органами. Про це повідомляється на сайті Львівської міськради. «У всіх водоймах, що є на території міста Львова, заборонено купатися. У п’ятницю, 19 січня, з метою безпеки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

З відкритих джерел Ілюстративне фото

Біля усіх водойм 19 січня встановлять таблички: «Купатися заборонено»

У Львові на Водохреща, 19 січня, біля водойм міська рада поновить таблички із написом «Купатись заборонено» та посилить контроль відповідними органами. Про це повідомляється на сайті Львівської міськради.

«У всіх водоймах, що є на території міста Львова, заборонено купатися. У п’ятницю, 19 січня, з метою безпеки мешканців міста на свято Хрещення Господнього біля водойм буде поновлено таблички «Купатися заборонено», - зазначили у відділі екології департаменту містобудування Львівської міської ради.

На всіх цих об’єктах будуть чергувати працівники ДержНС, як попереджуватимуть про небезпеку купання у невідведених місцях.

Водночас у міськраді зазначили, що в місті будуть визначені місця проведення свята, які обладнані рятувальними постами із зимовими рятувальними засобами на водоймах.

«Виконавчими комітетами Львівської, Винниківської міських рад, Брюховицької селищної ради, громадськими організаціями та рухами, церковними парафіями 19 січня 2018 року організовуються та проводяться заходи з нагоди свята Водохреща. В місцях проведення свята для його учасників будуть створені належні умови з забезпеченням правил безпеки», - йдеться у повідомленні.

Джерело: 112 Україна