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Втекти неможливо. Фахівці надали алгоритм дій, щоб врятуватися в зоні вибуху

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Втекти неможливо. Фахівці надали алгоритм дій, щоб врятуватися в зоні вибуху
МВС назвало алгоритм дій під час вибуху
фото: Міністерство внутрішніх справ

МВС нагадало, що втекти від вибуху неможливо – найкраще лягти на землю

 

Вибухова хвиля поширюється зі швидкістю, яку неможливо подолати людині чи транспорту. «Главком» з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України повідомляє, як діяти людям, які опинилися в зоні потенційного вибуху. 

Не намагайтеся втекти від вибухової хвилі

Вона поширюється зі швидкістю, яка значно перевищує швидкість людини або транспортного засобу. Вибухи мають непередбачуваний характер, безпечний напрямок руху визначити практично неможливо. Найкращий спосіб вберегти себе – сховатися за твердим укриттям або лягти на землю, прикривши голову руками.

МВС пояснило, як діяти під час вибухів
МВС пояснило, як діяти під час вибухів
фото: МВС

Алгоритм дій в зоні потенційного вибуху:

  • Лягти на землю обличчям вниз, ногами до місця детонації.
  • Прикрити голову руками, відкрити рот.
  • За можливості знайти заглиблення в землі.
Чому важливо дотримуватися певних правил під час вибуху
Чому важливо дотримуватися певних правил під час вибуху
фото: МВС

Чому це важливо

  • Ударна хвиля може пошкодити внутрішні органи та травмувати барабанні перетинки.
  • Відкритий рот та дихання короткими вдихами зменшують ризик травм.
  • Якщо поруч є заглиблення, ховайтеся там і лягайте на землю.

Раніше «Главком» повідомляв про алгоритм виживання під завалами. Російська Федерація щодня обстрілює українські міста та села. Рятувальники закликають громадян бути готовими до надзвичайних ситуацій, у тому числі, якщо людина опинилася під завалами. В першу чергу, потрібно зберігати спокій, подавати сигнали та не робити різких рухів, які можуть призвести до обвалення конструкцій. 

Також «Главком» інформував, що Державна служба з надзвичайних ситуацій оприлюднила поради для громадян на випадок екстреної ситуації. Насамперед у службі радять дізнатися, де розміщене найближче укриття.

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Теги: МВС вибух поради безпека

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Суспільство

Втекти неможливо. Фахівці надали алгоритм дій, щоб врятуватися в зоні вибуху
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