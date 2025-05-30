Донька ексзаступника Авакова зводить у Буковелі найбільший готель України – розслідування

Родичі колишніх топправоохоронців збагачуються в Буковелі

Донька колишнього заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря – Оксана Чеботар – є співвласницею компанії, яка ініціювала зведення розкішного готелю в центрі Буковелю. Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info, інформує «Главком».

Йдеться про комплекс Glacier Premium Apartments, який, за даними Forbes, може стати найбільшим готелем в Україні. Проєкт передбачає будівлю на 10 поверхів із 810 апартаментами, спа-зоною на даху, спортзалом і елітними магазинами. Замовником будівництва є компанія «Глейшер Хілл», заснована на початку повномасштабної війни, частка Оксани Чеботар у якій становить 33,3%.

Оксана Чеботар – донька Сергія Чеботаря, колишнього заступника міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Чеботар пішов з посади у 2015 році за власним бажанням. Журналісти зазначають, що після звільнення Чеботаря відкрилася так звана справа «рюкзаків Авакова». Це історія, коли для потреб Нацгвардії закупили рюкзаки сумнівної якості та за завищеними у кілька разів цінами у компанії, пов’язаній з сином Авакова Олександром. Одним з ключових доказів у цій справі була розмова Авакова-молодшого і Чеботаря, записана у робочому кабінеті останнього. Щоправда, це відео під час розслідування було знищене, відповідно і кримінальне провадження закрите.

За даними розслідування, родина ще одного колишнього заступника Авакова – Олексія Тахтая теж має інтереси у Буковелі. У власності його дружини Марини трійка апартаментів, загальною площею 300 кв. м у готелі Rest & Ski Spa Resort. Крім них жінка має частку у компанії що займається, зокрема, сонячною енергетикою на Прикарпатті.

Журналісти зауважують, що Олексій Тахтай, який раніше працював у МВС разом із Сергієм Чеботарем, фігурував у скандалі, пов’язаному з продажем незаконно видобутого піску. У рамках розслідування було оприлюднене відео з кабінету Чеботаря, на якому посадовці обговорювали прибутки від цієї діяльності.

Нині Тахтай є підозрюваним у справі про розтрату державного майна в особливо великих розмірах. За версією слідства, він маніпулював тендером на закупівлю відеоспостережного обладнання для МВС, забезпечивши перемогу заздалегідь визначеної компанії. У результаті, як стверджують правоохоронці, Тахтай отримав чотири елітні автомобілі, а держава зазнала збитків у розмірі 16 млн грн. Нині слідство триває, а Тахтай вийшов під заставу у 33 млн грн.

Олексій Тахтай є підозрюваним у справі про розтрату державного майна фото: МВС

На момент звільнення з посади держсекретаря Тахтай задекларував приблизно $200 тис. спільних заощаджень із дружиною. Коментувати джерела походження цих коштів та можливу підприємницьку діяльність родина журналістам відмовилася.

Поруч з апартаментами дружини Тахтая, у котеджному містечку Westhills ще трьома апартаментами володіє дружина ексзаступника генерального прокурора Сергія Кізя. Власницею 150 буковельських кв. м Марина Кізь стала незадовго після звільнення чоловіка з органів, у 2020 році.

За даними журналістів, Сергій Кізь – роками працював у прокуратурі. А у 2019 році кілька місяців пробув на посаді заступника генерального прокурора. Після звільнення – практично одразу Кізь почав займатися бізнесом. Нині у колишнього заступника генпрокурора 10 різнопрофільних компаній. Окрім бізнес-успіхів у 2024 році Кізь придбав будинок в реабілітаційному центрі митників «Конча Заспа» та елітне авто.

Сергій Кізь був шостим заступником генпрокурора фото з відкритих джерел

У розслідуванні йдеться, що усіх трьох родичок колишніх топправоохоронців об’єднує спільний бізнес-партнер – франківський забудовник, постійний партнер курорту Буковель – Василь Кавлак. Саме з ним у партнерстві донька Сергія Чеботаря заснувала компанію, яка замовила будівництво готелю Glacier Premium Apartments. А дружини Тахтая та Кізя обзавелися апартаментами в його готелях.

Нагадаємо, що родина ексрадника голови Фонду держмайна Андрія Гмиріна, якого розшукує НАБУ, у 2021-2023 роках придбала нерухомість у Дубаї на понад $14 млн. За даними слідства, родичі почали скуповувати майно в ОАЕ після згортання діяльності «злочинної організації», яка, за версією НАБУ, розкрадала кошти підприємств, підпорядкованих ФДМУ. Гмирін, разом із тодішнім головою Фонду Дмитром Сенниченком, фігурує як один з організаторів схеми.