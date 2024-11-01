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Що робити, коли немає світла, інтернету й мобільного зв’язку: алгоритм для вінничан

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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Що робити, коли немає світла, інтернету й мобільного зв’язку: алгоритм для вінничан
Жителі Вінниці можуть залишатися на зв’язку навіть за відсутності світла
фото з відкритих джерел

Вінничани зможуть дізнатися всю необхідну інформацію на частоті 101,8 МГц в ефірах радіо «Місто над Бугом»

Вінничани зможуть отримувати актуальну інформацію про ситуацію в місті навіть під час тривалих відключень електроенергії та збоїв у роботі інтернету. Про це розповіли у департаменті цивільного захисту Вінницької міської ради.
 
«Наявність базових речей в побуті під час відключень електроенергії допоможе мінімізувати вплив на повсякденне життя. Передусім він рекомендує завчасно придбати FM-приймачі на батарейках, щоб бути в курсі всіх новин, зокрема дізнаватися про те, як діяти у разі отримання сигналів про хімічну або радіаційну небезпеку, при оголошенні евакуації», – каже директор департаменту цивільного захисту міськради Олег Парфілов.

За його словами, жителі Вінницької громади зможуть дізнатися всю необхідну інформацію на частоті 101,8 МГц в ефірах радіо «Місто над Бугом».

«Це один з резервних варіантів інформування населення на випадок надзвичайних ситуацій. Ми закликаємо вінничан подбати про наявність FM-приймачів на батарейках, щоб, у разі екстреної ситуації, оперативно дізнатися всю важливу інформацію. Окрім того, буде організовано оповіщення у місцях масового скупчення людей за допомогою засобів гучномовного зв’язку спецавтомобілів та електромегафонів», – додав він.

Також він додав, що вінничанам треба дотримуватись таких правил:

  • Заздалегідь подбати про базовий запас таких речей, як ліхтарики та батарейки, павербанки та зарядні станції, якими можна живити електроприлади в періоди відключень світла.
  • Поповнити запаси питної води та продуктів, зокрема швидкого приготування або таких, які можна приготувати на газовій плиті, теплого одягу та ковдр, а ще термосів для зберігання гарячої води.
  • Не можна забувати про підготований перелік контактів, куди можна звернутися в разі надзвичайної ситуації. Варто також заздалегідь записати телефони екстрених служб і контактних осіб, яких можна швидко повідомити про критичні ситуації.
  • Слідкувати за прогнозами відключень електроенергії від офіційних представників, адже вони надають відповідні графіки та попередження, що допоможуть завчасно та ретельно підготуватися до блекауту.

Нагадаємо, що нещодавно задля забезпечення якості та безперебійності надання комунальних послуг до осель вінничан було заплановано низку ремонтних заходів на мережах. 

Раніше повідомлялось, що енергосистема України входить в зимовий сезон «з найвищим можливим рівнем готовності», оскільки заплановані ремонти на електростанціях України були завершені вчасно. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на очільника Міністерства енергетики України Германа Галущенка.

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Теги: вода електроенергія вінничани місто населення

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