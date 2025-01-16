Як отримати компенсацію на відновлення майна, знищеного під час війни: алгоритм дій

Для відновлення майна, пошкодженого внаслідок збройної агресії Російської Федерації, діє відповідний алгоритм, затверджений на державному рівні

Алгоритм відновлення пошкодженого майна визначений Порядком надання компенсації для відновлення окремих категорій об’єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації, з використанням електронної публічної послуги «єВідновлення», затвердженим відповідною постановою Кабінету Міністрів України. Про це нагадав заступник голови КМДА Вячеслав Непоп.

«Вчергове нагадую: для відновлення майна, пошкодженого внаслідок збройної агресії Російської Федерації, діє відповідний алгоритм, затверджений на державному рівні. Зокрема, власники квартир у будинках, що не отримали пошкодження конструкцій, можуть отримати від держави до 350 тис. грн на проведення ремонту за програмою «єВідновлення»», – зазначив Вячеслав Непоп.

Для участі у вказаній програмі заявнику потрібно:

установити мобільний додаток Порталу Дія (Дія) та пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію; подати інформаційне повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно у разі, коли воно не було подано раніше, або вибрати одне з інформаційних повідомлень у разі, коли раніше їх було подано кілька; переконатися, що пошкоджений об’єкт внесений до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно або у разі відсутності такого запису провести його реєстрацію; відкрити поточний рахунок в одному з банків-партнерів; обрати в мобільному додатку Порталу Дія (Дія) електронну публічну послугу «єВідновлення»; сформувати засобами Порталу Дія заяву, яка повинна містити прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності); дату народження; контактні дані; реєстраційний номер облікової картки платника податків та інші дані; надати згоду співвласників об’єкта нерухомого майна на отримання компенсації заявником (у разі спільної власності на об’єкт нерухомого майна), що надається за вибором заявника; вказати про відсутність обмежень, встановлених пунктом 4 Порядку; отримати автоматичні повідомлення про реєстрацію поданої заяви та про початок її розгляду; у разі отримання засобами Порталу Дія відповідних повідомлень від комісії забезпечити подання запитаної у них інформації.

Після завершення ремонтних робіт, визначених у чек-листі, отримувач компенсації для проведення ремонту зобов’язаний протягом 15 робочих днів подати повідомлення про завершення ремонтних робіт разом із фотофіксацією завершених ремонтних робіт. Більше детальної інформації можна дізнатися за посиланням.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в цілому закон щодо пріоритетного права деяких категорій внутрішньо переміщених осіб на отримання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна за програмою єВідновлення. Документом вносяться зміни до законів України «Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, та Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України» та «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».

Раніше Мінінфраструктури оцінило у $148 млрд потреби на поточне відновлення України.