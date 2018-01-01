Як правильно купатися на Водохреща: поради лікаря

Медики дали ряд порад, які допоможуть зберегти здоров’я та відсвяткувати Хрещення з гарним самопочуттям

19 січня Православні та греко-католицькі християни відзначають Хрещення Господнє — третє і завершальне велике свято різдвяно-новорічного циклу, яке в народі має назву Йордан, або Водохреща. Цього дня традиційно прийнято освячувати воду і занурюватися в ополонку. У зв’язку з цим, працівники медичної сфери озвучили ряд



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Купання на Водохреща

Медики дали ряд порад, які допоможуть зберегти здоров’я та відсвяткувати Хрещення з гарним самопочуттям

19 січня Православні та греко-католицькі християни відзначають Хрещення Господнє — третє і завершальне велике свято різдвяно-новорічного циклу, яке в народі має назву Йордан, або Водохреща.

Цього дня традиційно прийнято освячувати воду і занурюватися в ополонку.

У зв’язку з цим, працівники медичної сфери озвучили ряд порад, які допоможуть зберегти здоров’я та відсвяткувати Хрещення з гарним самопочуттям.

Завідувач консультативного відділу «1583» Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва Олександр Комашко назвав декілька простих правил, які допоможуть зберегти здоров’я під час купання в ополонці:

категорично заборонено пірнати в ополонку в стані алкогольного сп’яніння;

уникати моржування в період застуди або загострення хвороби;

категорично заборонено пірнати в ополонку головою вперед;

перед зануренням обов’язково розігрітися розтиранням або бігом;

після занурення обов’язково швидко розтерти себе насухо і надіти теплий одяг;

новачкам слід обмежити термін купання в ополонці чвертю хвилини.

Медики підкреслюють, що починати моржування краще не раптово, раз на рік на Водохреща — слід поступово готувати організм в теплу пору року. Сам процес адаптації до низьких температур полягає у щоденних купаннях у відкритих водоймах з поступовим збільшенням часу перебування у воді. Як альтернативний варіант, спеціалісти радять щоденний прохолодний душ з планомірним зниженням температури води.

Джерело: УНН