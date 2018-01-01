Як правильно купатися на Водохреща: поради лікаря
- Сьогодні, 18:49
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Медики дали ряд порад, які допоможуть зберегти здоров’я та відсвяткувати Хрещення з гарним самопочуттям
19 січня Православні та греко-католицькі християни відзначають Хрещення Господнє — третє і завершальне велике свято різдвяно-новорічного циклу, яке в народі має назву Йордан, або Водохреща.
Цього дня традиційно прийнято освячувати воду і занурюватися в ополонку.
У зв’язку з цим, працівники медичної сфери озвучили ряд порад, які допоможуть зберегти здоров’я та відсвяткувати Хрещення з гарним самопочуттям.
Завідувач консультативного відділу «1583» Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва Олександр Комашко назвав декілька простих правил, які допоможуть зберегти здоров’я під час купання в ополонці:
категорично заборонено пірнати в ополонку в стані алкогольного сп’яніння;
уникати моржування в період застуди або загострення хвороби;
категорично заборонено пірнати в ополонку головою вперед;
перед зануренням обов’язково розігрітися розтиранням або бігом;
після занурення обов’язково швидко розтерти себе насухо і надіти теплий одяг;
новачкам слід обмежити термін купання в ополонці чвертю хвилини.
Медики підкреслюють, що починати моржування краще не раптово, раз на рік на Водохреща — слід поступово готувати організм в теплу пору року. Сам процес адаптації до низьких температур полягає у щоденних купаннях у відкритих водоймах з поступовим збільшенням часу перебування у воді. Як альтернативний варіант, спеціалісти радять щоденний прохолодний душ з планомірним зниженням температури води.
Джерело: УНН