  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
    Суспільство

    Як правильно купатися на Водохреща: поради лікаря

    Медики дали ряд порад, які допоможуть зберегти здоров’я та відсвяткувати Хрещення з гарним самопочуттям
    19 січня Православні та греко-католицькі християни відзначають Хрещення Господнє — третє і завершальне велике свято різдвяно-новорічного циклу, яке в народі має назву Йордан, або Водохреща. Цього дня традиційно прийнято освячувати воду і занурюватися в ополонку. У зв’язку з цим, працівники медичної сфери озвучили ряд
    • Сьогодні, 18:49
    • Розсилка
    Купання на Водохреща
    Купання на Водохреща

    Медики дали ряд порад, які допоможуть зберегти здоров’я та відсвяткувати Хрещення з гарним самопочуттям

    19 січня Православні та греко-католицькі християни відзначають Хрещення Господнє — третє і завершальне велике свято різдвяно-новорічного циклу, яке в народі має назву Йордан, або Водохреща.

    Цього дня традиційно прийнято освячувати воду і занурюватися в ополонку.

    У зв’язку з цим, працівники медичної сфери озвучили ряд порад, які допоможуть зберегти здоров’я та відсвяткувати Хрещення з гарним самопочуттям.

    Завідувач консультативного відділу «1583» Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва Олександр Комашко назвав декілька простих правил, які допоможуть зберегти здоров’я під час купання в ополонці:

    категорично заборонено пірнати в ополонку в стані алкогольного сп’яніння;
    уникати моржування в період застуди або загострення хвороби;
    категорично заборонено пірнати в ополонку головою вперед;
    перед зануренням обов’язково розігрітися розтиранням або бігом;
    після занурення обов’язково швидко розтерти себе насухо і надіти теплий одяг;
    новачкам слід обмежити термін купання в ополонці чвертю хвилини.

    Медики підкреслюють, що починати моржування краще не раптово, раз на рік на Водохреща — слід поступово готувати організм в теплу пору року. Сам процес адаптації до низьких температур полягає у щоденних купаннях у відкритих водоймах з поступовим збільшенням часу перебування у воді. Як альтернативний варіант, спеціалісти радять щоденний прохолодний душ з планомірним зниженням температури води.

    Джерело: УНН

    Читайте також
    здоров'я свята медицина водойми
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ