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    Думки вголос

    Скоро ми побачимо, хто за Україну, а хто служить Путіну

    • Дмитро Ярош

      Народний депутат 8 скликання

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Довіряйте власній армії та підтримуйте її - Скоро ми побачимо, хто за Україну, а хто служить Путіну
    Довіряйте власній армії та підтримуйте її
    фото: mil.gov.ua

    Українцям треба ліквідувати будь-які чинники, що заважають перемозі над агресором і окупантом

    Я не знаю, чи вторгнуться, широкомасштабно, наші вороги, 16-19 лютого…

    Можливо, вони підуть у наступ 23-29 лютого, а може... березня.

    А може, вони нас, українців, ще трошки «потренують» і спробують захопити Україну за рік, або два…

    Все може бути. Бо Росія – ворог!

    До того ж, усі політичні сили, засоби масової інформації, громадські організації, бізнесові середовища, релігійні структури тощо поділяються на ті, хто за Україну… та ті, хто заперечує право українців на власну державність і служать Путіну…

    Виходячи з цього, в умовах Війни з Ерефією, коли в обороні свободи та незалежності нашої нації гинуть найкращі її представники, ми, українці, зобов’язані ліквідувати будь-які чинники, що заважають нашій перемозі над агресором і окупантом.

    Боротьба з ворогом має бути безкомпромісна!

    Але, я довіряю Головнокомандувачу Збройних Сил України Валерію Залужному, Міністру Оборони Олексію Резнікову, нашим Збройним Силам та Українському Добровольчому Руху.

    Ми – здатні відбити чергову агресію Кремля та захистити нашу Державність!

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    Джерело: блог Дмитра Яроша

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    Теги: армія війна українці
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    Скоро ми побачимо, хто за Україну, а хто служить Путіну