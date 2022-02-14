Скоро ми побачимо, хто за Україну, а хто служить Путіну
Українцям треба ліквідувати будь-які чинники, що заважають перемозі над агресором і окупантом
Я не знаю, чи вторгнуться, широкомасштабно, наші вороги, 16-19 лютого…
Можливо, вони підуть у наступ 23-29 лютого, а може... березня.
А може, вони нас, українців, ще трошки «потренують» і спробують захопити Україну за рік, або два…
Все може бути. Бо Росія – ворог!
До того ж, усі політичні сили, засоби масової інформації, громадські організації, бізнесові середовища, релігійні структури тощо поділяються на ті, хто за Україну… та ті, хто заперечує право українців на власну державність і служать Путіну…
Виходячи з цього, в умовах Війни з Ерефією, коли в обороні свободи та незалежності нашої нації гинуть найкращі її представники, ми, українці, зобов’язані ліквідувати будь-які чинники, що заважають нашій перемозі над агресором і окупантом.
Боротьба з ворогом має бути безкомпромісна!
Але, я довіряю Головнокомандувачу Збройних Сил України Валерію Залужному, Міністру Оборони Олексію Резнікову, нашим Збройним Силам та Українському Добровольчому Руху.
Ми – здатні відбити чергову агресію Кремля та захистити нашу Державність!
Джерело: блог Дмитра Яроша