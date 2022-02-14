Скоро ми побачимо, хто за Україну, а хто служить Путіну

Довіряйте власній армії та підтримуйте її

Українцям треба ліквідувати будь-які чинники, що заважають перемозі над агресором і окупантом

Я не знаю, чи вторгнуться, широкомасштабно, наші вороги, 16-19 лютого…

Можливо, вони підуть у наступ 23-29 лютого, а може... березня.

А може, вони нас, українців, ще трошки «потренують» і спробують захопити Україну за рік, або два…

Все може бути. Бо Росія – ворог!

До того ж, усі політичні сили, засоби масової інформації, громадські організації, бізнесові середовища, релігійні структури тощо поділяються на ті, хто за Україну… та ті, хто заперечує право українців на власну державність і служать Путіну…

Виходячи з цього, в умовах Війни з Ерефією, коли в обороні свободи та незалежності нашої нації гинуть найкращі її представники, ми, українці, зобов’язані ліквідувати будь-які чинники, що заважають нашій перемозі над агресором і окупантом.

Боротьба з ворогом має бути безкомпромісна!

Але, я довіряю Головнокомандувачу Збройних Сил України Валерію Залужному, Міністру Оборони Олексію Резнікову, нашим Збройним Силам та Українському Добровольчому Руху.

Ми – здатні відбити чергову агресію Кремля та захистити нашу Державність!

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Джерело: блог Дмитра Яроша

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