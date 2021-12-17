Соціолог: Українську владу підтримують 20% росіян

Лев Гудков пояснив, чому росіяни краще ставляться до пересічних українців, ніж до їхньої влади

«До українців 83% ставиться добре. Це один з найвищих показників за останній час»

83% росіян позитивно ставляться до українців, і лише 10% – негативно. При цьому, до президента України Володимира Зеленського добре ставляться 20% громадян РФ, а погано – 67%. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів науковий керівник російської недержавної дослідницької організації «Левада-Центр» Лев Гудков.

На думку експерта, високий рівень негативного ставлення росіян до Зеленського зберігається завдяки офіційній пропаганді.

«Серед 20% набагато більше людей з вищою освітою, жителів мегаполісів, столиці, більш інформованих та молодих людей. Негативно ставляться інертні групи населення та люди, залежні від держави. Маю на увазі пенсіонерів, працівників держустанов, держпідприємств. Всі вони залежні від пропаганди», – пояснив експерт.

При цьому Гудков вважає, що пропаганді останнім часом значно гірше вдається втримати тренд на негативне ставлення росіян до пересічних українців, що позначається на результатах опитувань.

Соціолог також пояснив, за яких обставин росіяни підтримають вторгнення Путіна в Україну. На думку експерта, рівень невдоволення росіян у випадку повномасштабної війни напряму залежатиме від перебігу бойових дій.

Раніше повідомлялося, що вперше з початку війни в Україні менше третини росіян готові голосувати за Путіна.

Також нещодавно українці відповіли на питання, чи впорається Зеленський з роллю Верховного головнокомандувача у разі повномасштабного вторгнення Росії.