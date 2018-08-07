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    Суспільство

    Як в дійсності виглядало життя в СРСР. Унікальні фото, які забороняла радянська пропаганда

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    Як в дійсності виглядало життя в СРСР. Унікальні фото, які забороняла радянська пропаганда

    Головний принцип роботи фотографів з творчої групи «Трива» - повна відмова від ретуші і постановочних кадрів

    Реальне життя в СРСР доволі сильно відрізнялося від фантазій верхівки КПРС. Щоб його побачити справжнім, потрібно дивитися не на малюнки, а на фото тієї епохи.

    Багато професійних фотографів у вільний від роботи час займалися побутовим фото.

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    Як в дійсності виглядало життя в СРСР. Унікальні фото, які забороняла радянська пропаганда
    Як в дійсності виглядало життя в СРСР. Унікальні фото, які забороняла радянська пропаганда
    Як в дійсності виглядало життя в СРСР. Унікальні фото, які забороняла радянська пропаганда
    Як в дійсності виглядало життя в СРСР. Унікальні фото, які забороняла радянська пропаганда
    Як в дійсності виглядало життя в СРСР. Унікальні фото, які забороняла радянська пропаганда
    Як в дійсності виглядало життя в СРСР. Унікальні фото, які забороняла радянська пропаганда
    Як в дійсності виглядало життя в СРСР. Унікальні фото, які забороняла радянська пропаганда
    Як в дійсності виглядало життя в СРСР. Унікальні фото, які забороняла радянська пропаганда
    Як в дійсності виглядало життя в СРСР. Унікальні фото, які забороняла радянська пропаганда
    Як в дійсності виглядало життя в СРСР. Унікальні фото, які забороняла радянська пропаганда
    Як в дійсності виглядало життя в СРСР. Унікальні фото, які забороняла радянська пропаганда
    Як в дійсності виглядало життя в СРСР. Унікальні фото, які забороняла радянська пропаганда
    Як в дійсності виглядало життя в СРСР. Унікальні фото, які забороняла радянська пропаганда
    Як в дійсності виглядало життя в СРСР. Унікальні фото, які забороняла радянська пропаганда
    Як в дійсності виглядало життя в СРСР. Унікальні фото, які забороняла радянська пропаганда
    Як в дійсності виглядало життя в СРСР. Унікальні фото, які забороняла радянська пропаганда
    Як в дійсності виглядало життя в СРСР. Унікальні фото, які забороняла радянська пропаганда
    Як в дійсності виглядало життя в СРСР. Унікальні фото, які забороняла радянська пропаганда

    Але часто вони були змушені знищити частину своїх фотоархівів через звинувачення в «очорненні соціалістичної дійсності» пише у себе в ЖЖ блогер Максим Мирович.

    Одні з тих, хто показав реальне життя тієї епохи - фотографи Володимир Соколаєв, Володимир Воробйов та Олександр Трофимов. Вони створили творчу групу «Трива». Головний принцип роботи фотографів був таким - повна відмова від ретуші і постановочних кадрів.

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