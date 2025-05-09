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YouTube заблокував канал Арестовича та деяких підсанкційних пропагандистів

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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YouTube заблокував канал Арестовича та деяких підсанкційних пропагандистів
Зеленський увів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти ексрадника глави Офісу президента Олексія Арестовича
фото з відкритих джерел

Всі канали не працюють на території України

Відеохостинг YouTube заблокував канал підсанкційного Олексія Арестовича та інших людей, проти яких раніше були запроваджені санкції. Як передає «Главком», про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Крім Арестовича, заблоковані також канали:

  • політолога Костянтина Бондаренка, який співпрацював з пропагандистським російським виданням «Украина.ру»;
  • блогера і пропагандиста Дмитра Васильця. Раніше очолював нині заборонену партію «Держава»;
  • російської пропагандистки та «воєнкора» Анастасії Кашеварової (DailyStorm, This is media);
  • лідера харківської організації «Потон» Павла Оніщенка.
YouTube заблокував канал Арестовича та деяких підсанкційних пропагандистів фото 1
скриншот: youtube.com/@arestovych

Всі канали не працюють на території України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки про запровадження санкцій проти деяких українців та росіян. Зокрема, серед них – колишній радник глави Офісу президента Олексій Арестович та блогер, якому СБУ оголосила підозру, Мирослав Олешко.

Санкції запроваджено проти девʼятьох осіб. До санкційного списку ввійшли політологи, блогери, пропагандисти, експосадовці тощо. Контроль за виконанням рішення РНБО покладено на секретаря Ради.

Як відомо, Олексій Арестович із грудня 2020 року до січня 2022 року обіймав посаду позаштатного радника голови Офісу президента, із якої пішов у результаті гучного скандалу. Зокрема, 14 січня того року він повідомив, що російська ракета влучила у житловий будинок унаслідок збиття силами ППО. Таку заяву він зробив попри те, що прессекретар Повітряних сил Юрій Ігнат офіційно заявив, що росіяни випустили ракету по будинку.

Колишній радник очільника Офісу президента – справжня знахідка для російських пропагандистів, які його інтерв’ю розбивають на цитати для промивання мізків громадянам РФ. В одному зі своїх останніх ефірів ексрадник Банкової передрік невдачу України у війні проти РФ. 

Раніше Арестович зробив чергову проросійську заяву: хоче миритися з Путіним і позиватися до Заходу. Нагадаємо, що скандальний ексрадник Офісу президента Олексій Арестович після відходу з ОП з кожним місяцем ставав активніше критикувати чинну владу. Тепер разом із критикою української влади Арестович дедалі частіше робить проросійські заяви.

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Теги: санкції Олексій Арестович

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